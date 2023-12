Harris anticipa i messaggi per il 2024 con attacchi a Donald Trump e sostegno ai diritti riproduttivi

Parlando con Lawrence O'Donnell della MSNBC, la Harris ha detto che presenterà uno "schermo diviso" tra democratici e repubblicani quando inizierà il suo "tour delle libertà riproduttive" a gennaio, nel 51° anniversario della decisione Roe v. Wade.

"Incontrerò persone in tutto il Paese, di ogni tipo di provenienza e appartenenza politica, per parlare del fatto che - la maggior parte di noi è d'accordo - non è necessario abbandonare la propria fede o le proprie convinzioni per credere che il governo non debba dirle cosa fare del proprio corpo", ha detto Harris.

Il Presidente Joe Biden si sta avviando verso il 2024 con un basso indice di gradimento e sta perdendo terreno rispetto a Trump in ipotetici incontri in diversi Stati chiave. Ma i democratici sperano che l'aborto - che è stato una forza energizzante per gli elettori sulla scia della decisione della Corte Suprema di rovesciare la Roe l'anno scorso - li aiuterà di nuovo alle urne l'anno prossimo.

"Nel nostro Paese, in questo momento, ci sono donne che abortiscono nei bagni", ha detto Harris. "Ci sono donne che non possono permettersi di andare in uno Stato che permetta loro di accedere all'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno, che stanno soffrendo".

Harris ha definito le elezioni del prossimo anno come un momento cruciale per il destino dei diritti riproduttivi. "Si tratta di una questione che, sì, credo si risolverà a novembre del prossimo anno, perché so che il popolo americano lotta per la libertà e crede nel diritto della donna di prendere decisioni sul proprio corpo", ha detto la vicepresidente.

La vicepresidente ha definito la questione una "decisione binaria" tra "le persone che sono in piedi, come il presidente Joe Biden e me, che dicono che abbiamo fiducia che le donne siano in grado di prendere una decisione su ciò che è nel loro interesse, e che le donne possono fidarsi di noi per proteggere le loro libertà fondamentali... e, dall'altra parte, ci saranno persone che vogliono un divieto nazionale e hanno la faccia tosta di dire alle donne che sono anche sopravvissute a uno stupro o a un incesto che non hanno il diritto di prendere decisioni su ciò che accade al loro corpo".

I funzionari della campagna di Biden considerano l'aborto come un tema chiave per gli elettori delle elezioni generali del 2024 - e un tema in cui hanno il sopravvento, sottolineando l'alta affluenza e l'entusiasmo degli elettori democratici nelle ultime elezioni.

Harris ha anche cercato di sottolineare il contrasto con Trump, il candidato principale alla nomination del GOP. Figlia di immigrati, ha risposto ai suoi recenti commenti sugli immigrati che "avvelenano il sangue del nostro Paese" dicendo di essere "cresciuta sapendo che ci saranno persone che useranno la loro voce in un modo che ha lo scopo di disumanizzare".

"È un linguaggio che ha lo scopo di dividerci. È un linguaggio che credo la gente abbia giustamente trovato simile a quello di Hitler. E credo che sia fondamentale ricordarci l'un l'altro, compresi i nostri figli, che la vera misura della forza di un leader non si basa su chi abbatte, ma su chi innalza", ha detto Harris.

"E, purtroppo, credo che negli ultimi anni nel nostro Paese sia accaduto qualcosa di perverso, ovvero che la forza assomigli a un prepotente, mentre, in realtà, il vero carattere di un leader è quello di una persona che ha empatia, che ha un certo livello di preoccupazione e di attenzione per le sofferenze degli altri, e che poi fa qualcosa per alleviare queste sofferenze".

