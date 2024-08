Harris annuncerà un piano quadriennale per abbassare i costi delle case

Harris intende annunciare questo piano come parte di un discorso più ampio sulla politica economica nella Carolina del Nord. Come CNN ha già riferito, la vicepresidente annuncerà anche una proposta per un divieto federale di speculazione sui prezzi mirato a ridurre i costi delle spese alimentari.

Gli ufficiali della campagna hanno anche detto che pianifica di affrontare venerdì i prezzi dei farmaci con la sua presentazione della politica. Questo era stato l'argomento di un evento del giovedì nel Maryland, dove Harris e il presidente Joe Biden sono apparsi insieme sul palco per la prima volta dal momento in cui il presidente si è ritirato dalle elezioni del 2024.

I costi dell'alloggio e del cibo sono stati alcuni dei maggiori problemi economici per l'amministrazione Biden-Harris, poiché Biden ha ricevuto basse valutazioni sulla sua gestione dell'economia in generale. Gli ufficiali della Casa Bianca negli ultimi giorni hanno evidenziato la discesa dell'inflazione, ma hanno anche riconosciuto che i prezzi di molti beni rimangono ancora troppo alti, creando una discrepanza tra i punti di forza dell'economia e il sentimento pubblico.

"Vi sentiamo. Il presidente vi sente. La vicepresidente vi sente", ha detto mercoledì il presidente del Consiglio dei consulenti economici Jared Bernstein durante una conferenza stampa alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto degli americani che non credono che l'economia sia in migliori condizioni ora rispetto a quando Biden è entrato in carica.

Nel suo prossimo discorso sulla politica economica, Harris non solo discuterà il suo piano per combattere i costi elevati, ma proporrà anche un divieto federale di speculazione sui prezzi nella politica di affrontare i prezzi degli alimentari. Inoltre, la vicepresidente ha annunciato che affronterà anche i prezzi dei farmaci con la sua presentazione della politica, evidenziando il suo impegno per una politica che dia la priorità alla salute economica accessibile.

