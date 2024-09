Harris accetta l'invito della CNN per un dibattito il 23 ottobre, ponendo ancora una volta una sfida a Trump per un altro confronto.

La vicepresidentessa Harris è ansiosa di avere un'altra occasione per condividere il palcoscenico con l'ex presidente Trump," ha dichiarato il capo della campagna Jen O'Malley Dillon in una dichiarazione. "L'ex presidente Trump non dovrebbe avere alcuna esitazione nell'accettare questo impegno."

Questo dibattito proposto sarebbe simile al dibattito presidenziale del 2024 tra Trump e il presidente Biden, previsto per giugno negli studi di CNN ad Atlanta, come suggerito dalla rete.

Trump ha lasciato intendere la possibilità di partecipare a un terzo dibattito presidenziale la scorsa settimana, dopo il suo confronto del 10 settembre con Harris ospitato da ABC a Philadelphia. "Forse se sono dell'umore giusto," ha detto ai giornalisti durante una fermata in California, dopo aver scritto initially su Truth Social, "NON CI SARÀ UN TERZO DEBATTE!"

Il dibattito altamente influente tra Trump e Biden del 27 giugno ha rappresentato un punto di svolta nella campagna. Dopo una prestazione sottotono nel dibattito di Atlanta, Biden ha deciso di ritirarsi dalla corsa e ha sostenuto Harris come candidata democratica.

Per ottobre, CNN ha presentato ai campagne un formato di dibattito simile a quello di giugno, in cui Trump e Harris si confronteranno con le domande dei moderatori per 90 minuti senza la presenza di un pubblico in studio.

"Entrambi la vicepresidentessa Harris e l'ex presidente Trump hanno ricevuto un invito per partecipare a un dibattito CNN in autunno," ha dichiarato la rete. "Pensiamo che sarebbe vantaggioso per il popolo americano assistere a un secondo dibattito tra questi due candidati alla Casa Bianca. Attendiamo con ansia le risposte di entrambe le campagne per fornire ulteriori informazioni alle persone sulle decisioni finali dei candidati."

Questo dibattito proposto potrebbe potenzialmente influenzare il panorama politico in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Se entrambe le parti sono d'accordo, questo secondo dibattito tra Trump e Harris potrebbe fornire preziose informazioni sulle loro visioni politiche e strategie.

