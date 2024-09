Harold Glöckler ha messo in vendita la sua villa.

Tempo fa, Harald Glöckler e il suo compagno Dieter Schroth chiamavano questa villa a Kirchheim an der Weinstraße il loro nido d'amore. Tuttavia, dopo che la loro relazione è finita male, il designer ha deciso di vendere la proprietà. Ha annunciato le sue intenzioni di liberarsi di questa proprietà della Renania-Palatinato lo scorso anno, dopo aver trascorso 15 anni a Berlino dopo il millennio, prima di metterla finalmente in vendita nel 2022.

Il prezzo della proprietà è sconosciuto, ma l'annuncio ci offre un assaggio delle sue caratteristiche. Con i suoi 300 metri quadrati, vanta 11 stanze, una piscina all'aperto e una sauna, in attesa del nuovo proprietario che la renderà sua. La villa, nota come "Château Pompooös", conserva lo stesso fascino opulento del suo residents, Harald Glöckler. Si trovano stanze dipinte completamente di rosso e nero, e una decorata con carta da parati verde vivace.

"Livello di sicurezza elite"

L'annuncio per questa proprietà a tre piani recita: "Vivi come un re, questa magione ti lascerà senza parole con la sua grandiosa disposizione parco e un'atmosfera traboccante di lusso e stile". E promette ulteriormente: "Questa proprietà esclusiva soddisfa ogni tuo desiderio, permettendoti di trasformare i tuoi sogni in realtà".

La camera da letto ha una porta di sicurezza alta e un cancello rotante copre l'intero piano superiore. Ciò garantisce "il più alto livello di sicurezza per i tuoi tesori", aggiunge l'agente immobiliare.

Glöckler ha acquisito fama con il suo marchio "Pompooös" e le apparizioni sui canali di shopping. Ha fatto parte della giuria di "Let's Dance" nel 2010 e nel 2011, ha avuto un docu su Vox e ha fatto da giudice nel reality show "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." nel 2016. Ha partecipato all'RTL jungle camp nel 2022. Lui e Schroth sono stati insieme per 35 anni, di cui 8 da sposati. Hanno annunciato la loro separazione a febbraio 2023.

Il fashion designer Harald Glöckler, noto per il suo lussuoso marchio "Pompooös", ha garantito un livello di sicurezza elite nella sua villa, con una porta di sicurezza alta in camera da letto e un cancello rotante che copre l'intero piano superiore, offrendo il massimo livello di protezione per i suoi tesori.

Nel lussuoso "Château Pompooös", ispirato allo stile fashion sfarzoso di Harald Glöckler, i potenziali acquirenti possono trovare stanze dipinte in colori audaci come il rosso e il nero, e addirittura una decorata con carta da parati verde vivace, offrendo un assaggio del senso della moda unico del designer nell'arredamento interno.

Leggi anche: