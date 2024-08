Harley-Davidson ha scartato i programmi di diversità dopo una reazione sostanziale da parte degli oppositori conservatori alle iniziative DEI.

Harley-Davidson ha annunciato lunedì di aver abbandonato le sue iniziative di diversità e progresso all'interno dell'azienda. Il leggendario marchio americano si unisce a un elenco crescente di grandi corporation che ritirano il loro sostegno alle politiche DEI che avevano recentemente appoggiato.

Harley-Davidson si è trovata sotto attacco online da Robby Starbuck, un attivista conservatore di spicco, che è riuscito a sfidare le politiche DEI in diverse aziende americane.

In una dichiarazione pubblicata sulla loro piattaforma, Harley-Davidson ha espresso delusione per la retorica negativa diffusa sui social media nelle ultime settimane che cerca di dividere la loro comunità.

L'azienda ha chiarito di aver sospeso le sue operazioni DEI dal aprile 2024 e al momento non ha una tale funzione. Hanno anche dichiarato di non mantenere più quote di assunzione o di avere obiettivi di spesa per la diversità dei fornitori.

Tuttavia, l'azienda ha espresso l'intenzione di rivedere i suoi partenariati con organizzazioni esterne e di istituire un sistema di approvazione centrale per questi rapporti. Ha accennato a potenziali ritiri da alcuni sponsor, inclusi gli eventi del Pride LGBTQ+, mentre si concentra esclusivamente sulla crescita del motociclismo come sport in futuro.

Inoltre, Harley-Davidson ha annunciato la decisione di interrompere i rapporti con la Human Rights Campaign.

L'azienda ha confermato il suo impegno ad ascoltare tutti i membri della loro comunità nella dichiarazione.

Starbuck ha sollevato per primo le preoccupazioni sulla società sui social media meno di un mese fa.

"È ora di smascherare Harley-Davidson", ha scritto Starbuck il 23 luglio, elencando circa 20 casi in cui l'azienda era "troppo politically correct". Tra questi c'era il sostegno di Harley-Davidson a un bootcamp per imprenditori LGBTQ+, la donazione a United Way e l'obiettivo di diversificare la sua forza lavoro come parte della sua strategia per espandere la base di motociclisti.

Leader di destra come Elon Musk hanno amplificato i post sui social media di Starbuck.

Harley-Davidson rimane finora senza risposta alle richieste di commento.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata.

