- Hapag-Lloyd sta facendo guadagni significativamente inferiori

Gigante tedesco delle spedizioni Hapag-Lloyd ha presentato risultati significativamente inferiori rispetto allo scorso anno, come previsto. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) è diminuito nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 808 milioni di euro a 450 milioni di euro, secondo il rapporto finanziario semestrale. Il risultato è passato da oltre un miliardo di euro a 434 milioni di euro. La società ha attribuito la flessione alle condizioni di mercato significativamente cambiate seguite alla fine della pandemia di COVID-19, durante la quale le compagnie di navigazione potevano addebitare tariffe di spedizione elevate.

Tuttavia, il fatturato del gruppo è leggermente aumentato nel secondo trimestre - da circa 4,4 miliardi di euro nello stesso periodo dell'anno precedente a circa 4,5 miliardi di euro. A causa della domanda e delle tariffe sorprendentemente elevate, la direzione aveva già rivisto al rialzo le proprie previsioni a luglio. Il CEO Rolf Habben Jansen ha descritto il primo semestre dell'anno come "molto buono" in una dichiarazione.

La società ha aggiunto molti nuovi ordini di navi e container alla propria flotta, ha dichiarato Jansen. "Ciò ci ha aiutato a soddisfare la domanda di capacità aggiuntiva dovuta alla situazione di sicurezza nel Mar Rosso e al rerouting delle navi intorno al Capo di Buona Speranza". Nella seconda metà dell'anno, la società intende concentrarsi sulla crescita, tra gli altri obiettivi.

Alla fine del primo semestre, la flotta della più grande società di navigazione tedesca era composta da 287 navi portacontainer, 29 in più rispetto all'anno precedente.

La flessione dell'EBIT può essere attribuita alle condizioni di mercato trasformate, come dichiarato da Hapag-Lloyd, che differiscono significativamente da quelle vissute alla fine della pandemia di COVID-19.

