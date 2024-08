Hansi Flick ha una nuova stella per il Barça

Hansi Flick riflette sui suoi primi positivi mesi come allenatore del FC Barcelona. Con Dani Olmo che si unisce, l'ex allenatore del Bayern aggiunge un'altra stella alla caccia dei titoli del Barça. Nel frattempo, Robert Lewandowski spiega perché il DNA di Flick si adatta perfettamente al Barça.

Hansi Flick sembrava rilassato. Pazientemente, il nuovo allenatore del FC Barcelona firmava autografi per i tifosi, abbracciava l'agente di Milan Zlatan Ibrahimovic nelle catacombe dello stadio M&T Bank di Baltimore e chiacchierava del suo primo viaggio di successo con il nuovo club. Solo il grande trasferimento imminente dei catalani lasciò il 59enne completamente indifferente alla fine del tour negli Stati Uniti.

"Dani Olmo? Non è il giorno giusto per parlare di questa questione", ha detto Flick dopo la sconfitta ai tiri di rigore per 3-4 contro l'AC Milan. Mentre il campione europeo era già a Barcellona per le visite mediche, Flick è salito sull'aereo con la squadra del Barça durante la notte, diretto a casa - e aveva molte riflessioni positive da portare con sé.

"Siamo sulla giusta strada", ha detto l'ex allenatore della nazionale, sotto la cui guida i catalani puntano di nuovo ai titoli dopo una stagione senza successi. Sono passate più di quattro settimane da quando Flick ha assunto l'incarico e il suo stile era già visibile nelle partite contro il Manchester City (4-1 ai tiri di rigore), il Real Madrid (2-1) e il Milan (2-2 dopo 90 minuti).

I giocatori lo apprezzano. "Hansi si adatta al FC Barcelona, si può già vedere nei primi mesi", ha detto l'attaccante star Robert Lewandowski, che ha segnato due gol contro il Milan durante il tempo regolare, a "Sport Bild". Sotto Flick, il polacco ha vinto il triplete con il Bayern Monaco nel 2020. "Sono molto felice e soddisfatto di lavorare di nuovo con Hansi. Credo che avremo una grande stagione e alla fine alzeremo un trofeo".

E le possibilità di farlo aumentano con l'arrivo imminente di Olmo. Il 26enne di RB Leipzig è arrivato a Barcellona martedì sera per le visite mediche. Il costo del trasferimento è riportato come 55 milioni di euro più bonus.

Il campione europeo è stato preso nella squadra giovanile del FC Barcelona all'età di nove anni, prima di trasferirsi al club della prima divisione croata Dinamo Zagabria all'età di 16 anni. A

