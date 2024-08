- Hanse Sail soddisfa le aspettative con quasi 500.000 visitatori

Sole, Vento, e Hanse Sail: Quasi 500.000 appassionati di grandi navi e atmosfera marinara hanno assistito a questa edizione della Hanse Sail, mantenendo invariati i numeri degli spettatori rispetto all'anno scorso, come dichiarato da un portavoce nell'ultimo giorno dell'evento marittimo, che si è svolto per la 33ª volta.

Circa 16.000 persone hanno prenotato escursioni su un totale di 138 navi che hanno partecipato all'evento. Le condizioni per la navigazione sono state perfette, tranne che per il venerdì.

La Presidente del Ministero dell'Interno del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Manuela Schwesig (SPD), ha aperto la Hanse Sail il giovedì, considerata una delle più grandi riunioni al mondo di windjammer e navi a vela tradizionali. Più di 100 navi tradizionali erano esposte lungo i moli e in mare, tra cui la nave della Marina tedesca "Gorch Fock" per la terza volta consecutiva. Sulla terraferma, circa 200 artisti si sono esibiti su 20 palchi.

Tuttavia, ci sono stati alcuni incidenti: alcune navi hanno dovuto annullare a causa di problemi al motore all'ultimo momento, coinvolgendo quasi 600 ospiti. "Per fortuna siamo riusciti a sistemare quasi tutti su altre navi", ha dichiarato un portavoce.

Un skipper e i suoi ospiti hanno dovuto essere soccorsi dal loro yacht a causa di un'emergenza medica. Secondo la polizia, lo skipper aveva a bordo quattro ospiti quel pomeriggio, ma nessuno di loro poteva prendere il comando dopo l'emergenza. Gli ufficiali della polizia fluviale hanno poi riportato in sicurezza lo yacht al porto, e un medico si è occupato dello skipper.

Un giorno prima dell'apertura della Sail, un tender della Marina tedesca ha preso fuoco in mare per motivi ignoti. Doveva accompagnare la presenza della Marina alla Hanse Sail. I due membri dell'equipaggio sono rimasti lievemente feriti. L'incendio si è verificato circa 1,5 miglia nautiche al largo della costa di Warnemünde.

