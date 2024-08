- Hansa Rostock rinforza la tempesta con Albin Berisha

La squadra di calcio di terza divisione Hansa Rostock ha ingaggiato l'attaccante Albin Berisha. Il 23enne, originario del Kosovo, passa dal club di prima divisione rumena Petrolul Ploiesti alla costa baltica, come annunciato dal club.

"Con Albin Berisha, abbiamo ottenuto il rinforzo per il nostro attacco che cercavamo", ha dichiarato Amir Shapourzadeh, Direttore del Calcio Professionistico di Hansa, riguardo all'acquisto. "Con lui, otteniamo un attaccante fisico e dinamico che si distingue per il suo alto livello di attività e gioco aggressivo palla al piede".

Berisha indosserà la maglia numero 9 nella prossima stagione. "Per me e la mia famiglia, è qualcosa di speciale poter ora giocare a calcio in Germania e in un club così importante", ha detto l'attaccante riguardo al suo trasferimento.

