- Hansa Rostock ha recentemente acquisito due nuovi membri del team.

La squadra di calcio di terza divisione FC Hansa Rostock ha ingaggiato due nuovi giocatori poco prima della scadenza del mercato. Il difensore ventenne King Samuel Manu arriva in prestito dal Fortuna Düsseldorf per una stagione. L'attaccante del Borussia Mönchengladbach Ryan Naderi ha ufficialmente firmato per il FC Hansa a titolo definitivo. Il club ha annunciato queste operazioni sabato, senza rivelare i dettagli economici o la durata del contratto di Naderi.

Amir Shapourzadeh, direttore sportivo del club, ha elogiato l'attaccante alto 1.93 metri, dicendo: "Ryan è un centravanti tipico con tanto margine di miglioramento. Despite la sua altezza, è un giocatore in forma e abile che porta energia, varietà e astuzia alla squadra." Manu e Naderi sono i 14° e 15° acquisti dal momento della retrocessione del team in seconda divisione.

L'arrivo di Ryan Naderi segna un periodo di grande attività di mercato per il FC Hansa Rostock, che continua a rinforzare la sua rosa in vista dell'inizio della nuova stagione. In precedenza, l'accordo di prestito di King Samuel Manu rientra nella finestra di mercato, permettendogli di contribuire al FC Hansa Rostock per la prossima stagione.

