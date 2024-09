- Hansa Rostock ha giurato fedeltà a Sturmer Haugen.

Hansa Rostock ha risollevato le sorti della stagione con l'acquisto del calciatore norvegese Sigurd Haugen, un attaccante che ha portato in squadra per il resto della stagione. La squadra di terza divisione ha preso il giocatore in prestito dal club danese Aarhus GF. Al momento, il FC Hansa Rostock, retrocesso e ancora senza vittorie, occupa l'ultima posizione nella 3. Liga dopo quattro partite, avendo segnato solo due gol.

"Sono un attaccante dedito e pieno di energia, sempre alla ricerca di occasioni per segnare. Sono entusiasta di Rostock, perché il mio agente Rade Prica, che lavora per me, mi ha solo parlato bene della squadra", ha dichiarato Haugen. Prica, di nazionalità svedese, ha rappresentato Hansa Rostock dal 2002 al 2006, segnando 23 gol in 123 partite e contribuendo a 23 assist.

Haugen si unirà alla squadra per il primo allenamento oggi e porta con sé una vasta esperienza nei campionati europei. Il calciatore di 27 anni ha indossato le maglie di NAC Breda nei Paesi Bassi, Union Saint-Gilloise in Belgio, sowie Ålesund e Sogndal nel suo paese natale.

Haugen è convinto che la sua esperienza con altri club europei sarà un grande beneficio per il Hansa Rostock, sperando di aiutare la squadra a ottenere risultati migliori. Nonostante la loro attuale posizione, Hansa Rostock è determinata a dimostrare di non essere solo un'altra squadra nella 3. Liga.

