- Hansa, con sede a Rostock, decide di porre fine al rapporto professionale con il suo amministratore delegato.

Calcio La squadra di terza divisione FC Hansa Rostock ha risolto anticipatamente il contratto del suo presidente, Robert Marien. Marien era stato precedentemente licenziato alla fine di maggio dopo la retrocessione della squadra nella seconda divisione. Aveva temporaneamente lasciato l'incarico a causa di problemi di salute in gennaio. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2025.

Al posto di un nuovo consiglio di amministrazione, Jürgen Wehlend, in qualità di presidente ad interim, insieme agli altri membri del consiglio, Michael Meier (che si occupa di questioni giovanili e del club) e Günter Fett (che gestisce la finanza e l'amministrazione), sovrintenderanno alle attività del club in modo temporaneo.

Il club sta cercando candidati per il ruolo vacante, poiché altre persone qualificate sono state prese in considerazione per la posizione. Tuttavia, l'attuale presidente ad interim, Jürgen Wehlend, ha espresso l'intenzione di concentrarsi sulle esigenze immediate del club piuttosto che candidarsi per la posizione permanente.

