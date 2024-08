- Hannover prevede di investire pesantemente - aumento del debito

Hannover, capitale dell'Assia Inferiore, pianifica di assumere nuovi debiti e significativi investimenti nei prossimi anni 2025 e 2026. Il nuovo debito previsto per l'anno prossimo è di 101 milioni di euro e di 82 milioni di euro nel 2026, secondo il nuovo bilancio doppio presentato al consiglio comunale della città.

Il debito totale, che lo scorso anno era di circa 1,8 miliardi di euro, è previsto raggiungere quasi 2 miliardi di euro nel 2025 e circa 2,05 miliardi di euro nel 2026. Il bilancio doppio dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno.

Il tesoriere di Hannover, Axel von der Ohe, ha sottolineato che i concetti di consolidamento del bilancio messi in atto stanno dando i loro frutti: "Per la prima volta in sei anni, presentiamo un bilancio in pareggio tra le spese e le entrate". Il sindaco Belit Onay ha dichiarato: "Le crisi degli ultimi anni continuano ad avere un impatto, così come il cronico sottofinanziamento dei bilanci municipali. Tuttavia, continuiamo a investire a un livello molto alto".

Il volume degli investimenti per entrambi gli anni è previsto essere di circa 550 milioni di euro, con circa 250 milioni di euro destinati alle infrastrutture scolastiche e degli asili, circa 70 milioni di euro per le strade e i percorsi ciclabili.

Per quanto riguarda le entrate, la città ha evidenziato un forte sviluppo della tassa sul commercio: sono previsti introiti dalla tassa sul commercio di 851 e 891 milioni di euro per il 2025 e il 2026, rispettivamente. Nel corso dell'anno, sono previsti più di 800 milioni di euro invece dei precedenti 720 milioni di euro attesi. Il progetto di bilancio doppio ammonta a 3,19 miliardi di euro per il 2025 e 3,3 miliardi di euro per il 2026.

Il nuovo bilancio doppio della città, che include 101 milioni di euro di debito nel 2025 e 82 milioni di euro nel 2026, contribuirà all'aumento previsto del debito di Hannover a quasi 2 miliardi di euro nel 2025.

