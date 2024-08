- Hannover amplia le zone di divieto delle armi da fuoco

Hannover, la capitale dello stato della Bassa Sassonia, sta ampliando le zone in cui è vietato portare armi nel suo centro città. Le zone già limitate, istituite quattro anni fa, verranno fuse e estese per includere la stazione centrale e la zona pedonale principale. Il consiglio comunale ha preso questa decisione.

Portare diversi tipi di armi sulle strade e nelle piazze pubbliche tra le 21 e le 6 del mattino, nonché in modo continuo alla stazione centrale, sarà vietato in queste aree interessate. Questa politica entrerà in vigore a settembre. L'ampliamento è stato pianificato prima dell'attacco con il coltello di Solingen.

"Un pericolo in aumento"

"Dobbiamo sfruttare le opportunità attuali per aumentare la sicurezza, soprattutto nel centro città", ha dichiarato il sindaco Belit Onay (Verdi). "Portare armi come coltelli rappresenta un pericolo in aumento che vogliamo limitare ulteriormente con questo provvedimento".

Secondo la città, saranno vietati anche asce, accette, qualsiasi tipo di mazze, armi da taglio, guanti riempiti di sabbia di quarzo e altri oggetti contundenti, nonché dispositivi spray urticanti non classificati come armi per legge.

In considerazione del divieto di armi esteso della città, i visitatori dovrebbero evitare di portare questi oggetti nel centro di Hannover, soprattutto intorno alla stazione centrale e alla zona pedonale principale. Le misure di sicurezza potenziate mirano a mitigare il potenziale pericolo dalle armi come i coltelli, considerati un pericolo in aumento nelle aree urbane affollate.

