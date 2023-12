Hanno venduto tutto per diventare una famiglia di nomadi digitali. Ecco cosa è successo dopo

Sebbene la coppia, che lavora entrambi nel settore tecnologico, amasse l'idea di potersi collegare in remoto da destinazioni esotiche, è stato solo durante l'apice della pandemia di Covid-19 nel 2020 che si sono resi conto che uno stile di vita da nomadi digitali era una prospettiva reale per la loro famiglia.

"I nostri lavori sono diventati completamente remoti", spiega Justin, originario di Toronto, Canada. "E credo che questo ci abbia fatto capire che non dobbiamo accontentarci della vita ad Atlanta.

"Ci ha aperto la possibilità di lavorare dalla spiaggia in Messico. Abbiamo provato per un paio di settimane e ci è piaciuto molto".

Un salto nel buio

Per un po' di tempo hanno fatto la spola tra il Messico e gli Stati Uniti e si sono subito accorti che la cosa era adatta a loro.

Una volta riaperte le frontiere e una volta che la vita è tornata alla normalità, Courtney e Justin, che a quel punto aspettavano il loro secondo figlio, non vedevano l'ora di tornare là fuori.

Hanno iniziato a studiare più da vicino la possibilità di diventare nomadi digitali a tempo pieno, decidendo di provarci tra qualche anno.

Ma con il passare del tempo e l'avvicinarsi del figlio Xavier all'età scolare, la coppia ha ammesso che ci sarebbe sempre stato un motivo per rimandare.

Courtney e Justin spiegano che all'epoca erano sempre più preoccupati dal clima politico degli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda la questione della violenza da arma da fuoco, che nel 2020 era la principale causa di morte per bambini e adolescenti.

"Penso che sia stata la consapevolezza che stiamo per avere un secondo figlio, che Xavier dovrà andare a scuola qui e che le elezioni sono alle porte", racconta Courtney, originaria di Jacksonville, in Florida. "La situazione si è trasformata in una specie di spirale.

Ed è stato come dire: "Facciamo un salto di fede e troviamo una soluzione"".

La coppia, che sta insieme da sei anni, ha deciso di lasciare gli Stati Uniti alla fine del 2021.

Nei successivi otto mesi, hanno venduto la loro casa e la maggior parte dei loro beni e hanno messo in atto dei piani per vivere in modo nomade nel prossimo futuro.

Secondo Courtney e Justin, alcuni amici e familiari sono rimasti scioccati dalla loro decisione e non riuscivano a capire perché avessero deciso di lasciare il Paese con due bambini piccoli.

"Non erano del tutto comprensivi", ammette Justin. "Ma credo che con il tempo la gente abbia capito".

In viaggio

Gli Orgias hanno finito per partire il giorno di Juneteenth, una festa federale degli Stati Uniti che commemora la fine della schiavitù, appena 10 settimane dopo la nascita della figlia Whitley.

"La nostra partenza il giorno di Juneteenth non è stata pianificata in anticipo, ma a mio parere è stata serendipica", osserva Courtney.

Sono tornati subito in Messico, dove si sono stabiliti per diversi mesi, trascorrendo un periodo a Guadalajara, Sayulita, Puerto Vallarta, Città del Messico, Tulum e Playa del Carmen.

Courtney e Justin affermano di aver scelto il Messico come "punto di partenza" per la sua vicinanza agli Stati Uniti e per il fatto che ha così tante città con ottime infrastrutture.

"Il Messico è anche così grande e vario", aggiunge Courtney. "Vogliamo esplorarlo il più a fondo possibile".

La famiglia di quattro persone ha viaggiato anche in Spagna e Marocco prima di spostarsi in Colombia, dove ha visitato Medellín e Bogotà, e poi in Brasile.

"Viaggiamo lentamente", spiega Justin. "Quindi sei mesi in ogni nuovo posto. Trascorriamo meno tempo se pensiamo che questa città non sia un posto in cui vogliamo passare più di un paio di settimane.

"Ma cerchiamo di pianificare per sei mesi".

Sebbene viaggiare con due bambini piccoli comporti delle difficoltà, i due coniugi affermano che in realtà è stato più facile del previsto.

"Pensavo davvero che sarebbe stato più difficile", ammette Courtney. "Ma lo facciamo da quando erano così piccoli. E viaggiamo così spesso, che in un certo senso hanno già imparato a farlo".

"È come se andare all'aeroporto fosse come andare a fare la spesa per loro. Sanno cosa succederà.

Abbiamo tutti i nostri processi in atto". Quindi è diventata una specie di seconda natura".

Momenti fondamentali

Nonostante siano dei professionisti del viaggio, Courtney e Justin ammettono che i loro figli non si sottraggono alle occasionali crisi.

"I bambini piccoli sono piccoli", aggiunge Courtney, prima di notare che ci sono alcuni "problemi di nicchia" che derivano dal fatto di essere così tanto in viaggio, tra cui gli infiniti giocattoli persi.

"Credo che la cosa bella sia che tutti noi abbiamo coltivato una grande capacità di adattamento e flessibilità grazie a questo stile di vita, e questo vale anche per i bambini".

Courtney e Justin fanno molte ricerche sulle destinazioni scelte per assicurarsi di poter vivere e lavorare comodamente come una famiglia. Tuttavia, hanno trovato alcuni luoghi più impegnativi di altri.

Per esempio, dicono di aver trovato Medellín, una città colombiana molto popolare tra i nomadi digitali, "difficile da girare con i bambini" e hanno finito per interrompere il loro soggiorno lì.

Nei circa 18 mesi trascorsi da quando hanno lasciato gli Stati Uniti, gli Orgias hanno vissuto diverse tappe fondamentali come famiglia, tra cui vedere Whitley muovere i primi passi a Rio de Janeiro e attraversare le montagne dell'Atlante a Marrakech a Natale.

"Ogni volta che viviamo qualcosa per la prima volta o qualcosa di molto speciale", dice Courtney.

"E posso vederlo attraverso gli occhi dei bambini, credo che quelli saranno sempre i momenti più belli per me".

Courtney e Justin hanno raccontato le loro avventure su Instagram e YouTube e dicono di aver ricevuto molto sostegno da altri genitori che ammirano quello che stanno facendo.

"Tanti genitori, soprattutto di colore, dagli Stati Uniti, dicono: "Vorrei poterlo fare e vorrei viaggiare di più con i miei figli. Ma ho paura anche solo di salire su un aereo con i miei figli".

Pur comprendendo il motivo per cui altri potrebbero essere apprensivi, la coppia sottolinea che, sebbene a volte si siano sentiti a disagio quando hanno visitato "aree in cui non c'è molta diversità", non si sono mai sentiti in pericolo.

"Penso che ci siano alcune zone, soprattutto se si considera che i bambini potrebbero aver bisogno di assistenza, in cui abbiamo scelto di non andare", aggiunge Courtney.

"Solo perché abbiamo delle preoccupazioni, o perché abbiamo sentito delle cose sulla diversità o sulle esperienze di altre persone. Ma alla fine non lasciamo che questo ci impedisca di vedere con i nostri occhi".

Spiega che per lei è importante "mettere i piedi per terra" e visitare i luoghi in modo indipendente, anziché basarsi solo su ciò che dicono gli altri.

"Se avessimo ascoltato solo ciò che gli altri avevano da dire sulla sicurezza, non saremmo mai andati in Brasile o in Messico", aggiunge Courtney. "Non andresti mai da nessuna parte se ti limitassi ad ascoltare ciò che circola in giro".

Di tanto in tanto ricevono commenti negativi da parte di chi ritiene che Xavier, quattro anni, e Whitley, uno, siano troppo giovani per apprezzare veramente la visione del mondo.

Ma Courtney e Justin sono incredibilmente grati di essere nella posizione di poterli esporre a luoghi e culture diverse in una fase così precoce.

Courtney descrive poi come la fiducia di loro figlio sia cresciuta da quando hanno lasciato gli Stati Uniti.

"Xavier è in grado di affrontare le conversazioni con gli adulti", dice. "Ai nostri figli piace entrare nelle stanze con un senso di quasi sicurezza. Sentono di appartenere a un posto, perché lo frequentano.

"E credo che, soprattutto per i bambini neri, questo sia un aspetto molto importante.

"Vogliamo che sappiano, capiscano e credano che non c'è posto al mondo a cui non appartengano e dove non possano andare.

"Non c'è stanza a cui non appartengano e non c'è tavolo a cui non possano sedersi".

Un legame forte

Sebbene abbiano preso in considerazione l'homeschooling, gli Orgias ritengono che le scuole internazionali possano essere più adatte alla loro famiglia, suggerendo che probabilmente prenderanno questa strada una volta che i loro figli saranno più grandi "in modo che spostarsi sia ancora un'opzione".

Da quando sono partiti sono tornati negli Stati Uniti alcune volte, trascorrendo del tempo con i loro cari ad Atlanta e in Florida, e di recente hanno visitato il Portogallo.

Riflettendo sul tempo trascorso lontano, la coppia ritiene di essere diventata molto più unita come famiglia.

"Abbiamo imparato a contare l'uno sull'altro in molti modi, ma è anche un'avventura", dice Justin. "È un'esperienza".

Anche se lo stile di vita da nomadi digitali funziona per la loro famiglia, la coppia riconosce che viaggiare può essere stressante, soprattutto se non si è abituati a farlo, e che le cose non vanno sempre lisce.

Ricordando una situazione che li ha visti temporaneamente bloccati a Cancun "senza alloggio, senza bagagli e senza volo", Courtney ritiene che contrattempi come questi li abbiano resi più resistenti.

Quei momenti, per quanto follemente stressanti, finiscono per metterti in una posizione in cui, dopo che tutto è finito, pensi: "Wow, è fantastico. Lavoriamo così bene come squadra".

E abbiamo tanti piccoli momenti speciali con i bambini che spero saranno i loro ricordi più importanti che riusciremo a costruire".

"Perché abbiamo scelto uno stile di vita alternativo, in cui non stanno tutto il giorno all'asilo nido e si prendono il peggio di noi e noi ci prendiamo il peggio di loro la sera".

Attualmente sono tornati in Messico e hanno in programma di trascorrere le vacanze di fine anno in Canada, prima di tornare in Colombia o di recarsi in Senegal ed esplorare l'Africa. Courtney e Justin desiderano anche visitare l'Asia in futuro.

"Nessuno di noi due è mai stato [in Asia]", spiega Courtney. "Stiamo cercando di capire il fuso orario e di testare i limiti della nostra flessibilità per vedere come renderlo possibile".

La coppia, che si dice scoraggiata dall'attuale clima politico negli Stati Uniti, spiega che cerca di condividere regolarmente i resoconti onesti delle proprie esperienze, perché ritiene che sia importante per le famiglie come la loro vedere che questo tipo di stile di vita è realizzabile.

"È [il loro contenuto sui social media] davvero per mostrare alle persone, e in particolare alle famiglie americane di colore, che hanno altre opzioni", aggiunge Courtney.

"Speriamo di essere una risorsa e anche di condividere le risorse che incontriamo per rendere uno stile di vita in cui si ha sicurezza fisica ed emotiva una realtà per il maggior numero possibile di persone".

Sperano che la loro storia possa ispirare altri a fare il grande passo, sottolineando che lo stile di vita da nomade digitale non deve necessariamente essere tutto o niente.

"Se non vi piace, potete sempre tornare indietro", dice Justin. Anche se si vuole iniziare a piccoli passi".

"Non è necessario vendere la casa e tutti i propri beni, come abbiamo fatto noi".

Fonte: edition.cnn.com