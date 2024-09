- Hanno commemorato il loro 35° anniversario.

Bill e Tom Kaulitz (35) hanno festeggiato il loro compleanno il 31 agosto con Heidi Klum (51). La festa di compleanno, organizzata dai gemelli di Tokio Hotel, è stata anche animata dai loro compagni di band, come mostrato nel post di Instagram di Heidi Klum. La festa è iniziata al Summerdays Festival di Arbon, in Svizzera, con l'esibizione di Tokio Hotel e due torta di compleanno offerte dagli organizzatori. Bill ha espresso la sua eccitazione con un post, "Dolce, stiamo ricevendo regali di compleanno anticipati, aww". Tuttavia, la festa principale si è svolta più tardi in un club, come mostrato nei video di Klum.

Heidi Klum ha sfoggiato un abito lucente metallico con mazzette di banconote nel décolleté e ha scherzato con Tom Kaulitz, "Fammi vedere come sei, sei ancora 34". Tom ha risposto, "Ci stiamo avvicinando ai 40". Klum ha scherzosamente detto che non era più nella sua prima metà dei 30. A mezzanotte tutti hanno cantato "Tanti auguri" dopo il conto alla rovescia. I gemelli si sono dati un abbraccio stretto.

Nessun regalo per Tom Kaulitz

Mentre Bill ha ricevuto un altro regalo dal fratello, Tom non ha ricevuto nulla. Bill si è scusato, "Merda, ho dimenticato di prenderti qualcosa, Tom. Pensavo che non stessimo dando regali". Tom gli ha ricordato, "Di solito non lo facciamo, ma hai mandato tutto all'aria l'ultima volta". Bill ha spiegato, "Pensavo che fosse un caso unico". La serata si è conclusa con palloncini a forma di cuore che galleggiavano sopra la stanza d'albergo di Bill, ma non ha rivelato chi fosse il responsabile.

Nel 2020, i gemelli Kaulitz hanno festeggiato il loro 34° compleanno alla "Casa Invisibile" nel Joshua Tree National Park, in California, con una festa a tema alieno per la serie Netflix "Kaulitz & Kaulitz". Entrambi i gemelli si sono scambiati i regali: Bill ha regalato a Tom un viaggio in auto e Tom ha regalato a Bill un waffle maker a forma di cuore.

Despite not receiving a present from Bill, Tom enjoyed the birthday party at the club. Later, when reminiscing about the night, Tom said, "At least I had a great birthday party, even if I didn't get a gift."

Leggi anche: