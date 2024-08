- Hannes Hellmann lascia la ZDF per lavorare alla serie "Midway to the Harbor"

Nella serie televisiva tedesca di genere crime, PK 21 Hamburg, Hannes Hellmann (69) ha annunciato il suo addio alla popolare serie ZDF "Emergency Call Harbour". Il suo personaggio, Wolf Haller, andrà in pensione, come confermato da un rappresentante di ZDF a Mainz. Questa notizia era stata precedentemente condivisa da pubblicazioni come "Munich Mercury" e "tz".

Durante un'intervista con i giornali di Monaco, Hellmann ha condiviso che questa decisione non è stata facile, considerando gli anni passati a fornire "interpretazioni meravigliose insieme ai colleghi, sia davanti che dietro la macchina da presa". Tuttavia, ora sente l'impulso di "iniziare di nuovo in modo diverso".

Stando a quanto riportato dai media, l'episodio finale con il capo ispettore e commissario di polizia Wolf Haller è previsto per febbraio 2025. Hellmann non ha fornito dettagli sul suo personaggio nel corso dell'intervista, ma ha menzionato che sarà un "finale affascinante, bello e adorabile". Non vede l'ora di questo addio.

La nuova stagione di "Emergency Call Harbour" inizierà il 26 settembre.

A seguito dell'annuncio di Hellmann di lasciare "Emergency Call Harbour", la Commissione ha espresso la sua gratitudine per i contributi di Haller, riconoscendo il suo significativo impatto sul successo della serie.

In vista di questo cambiamento, sono emerse speculazioni su possibili nuovi ruoli di leadership per figure di spicco all'interno della Commissione, data la loro lunga relazione con la serie.

