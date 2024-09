Hannawald, famoso salto su sci, si ritrova coinvolto in una controversia legata agli elefanti

Quest'estate, il leggendario saltatore con gli sci Sven Hannawald si è trovato in una situazione spinosa. Ha trascorso una parte delle sue vacanze in un parco degli elefanti, impegnato in un'attività che ora lo ha messo al centro di una controversia. L'organizzazione per il benessere degli animali PETA Germania ha espresso le sue preoccupazioni e Hannawald si sta difendendo su rtl.de. Secondo Hannawald, gli elefanti del parco prosperano, scegliendo spesso di tuffarsi in acqua e giocando regolarmente.

Vediamo di chiarire la situazione. Sven Hannawald, che ha vinto il Torneo delle Quattro Colline nel 2002, ha trascorso un weekend di tre giorni con la sua famiglia in un parco degli elefanti in Ungheria. Questo parco appartiene a René Casselly, una famosa star di Ninja Warrior e Let's Dance, e alla sua famiglia.

Il "Kimba Elephant Park" offre un'esperienza unica ed esotica proprio nel cuore dell'Europa, come si legge sul loro sito web. Gli animali del parco possono essere manipolati solo dal personale specialmente addestrato per garantire la salute e la sicurezza degli animali e dei visitatori.

Poiché Hannawald non era un visitatore qualsiasi, il parco ha fatto un'eccezione per le vacanze della famiglia Hannawald. Hannawald ha condiviso alcune foto e video del suo soggiorno al "Kimba Elephant Park" sui social media, inclusi due clip che lo mostrano mentre sale sulla schiena di un elefante immerso, prima di saltare in aria. Anche se non ci è riuscito al primo tentativo, è riuscito a fare il salto la seconda volta, proprio come su una pista da sci.

Nel suo post, Hannawald ha scritto: "Salto divertente per il weekend per voi. A volte ci vuole più di un tentativo... continua a provare, di solito ne vale la pena. Il team di addestramento di René Casselly e suo padre hanno dato il massimo. Grazie!" Questa disinvolta menzione del suo salto con l'elefante ha scatenato un piccolo putiferio.

PETA Germania è stata una delle prime a esprimere le sue preoccupazioni, consigliando: "Immagina se il tuo unico scopo nella vita fosse servire da playground per gli sconosciuti ogni giorno. Gli animali non devono essere trattati come giocattoli per il divertimento. Pertanto, non abbiamo il diritto di usarli per il nostro divertimento."

Come spesso accade, le persone si sono riversate sui social media per esprimere il loro disappunto per il post di Hannawald. La quantità di utenti di Internet significa che conflitti come questi sono destinati a verificarsi, augurandosi così meno commenti sulla questione.

Hannawald si è sentito costretto a rispondere a queste accuse e ha parlato su rtl.de, sostenendo che gli elefanti del parco sono in ottima salute. Questo ambiente positivo deriva dal fatto che gli operatori del parco gestiscono le loro attività "senza fruste e senza pressione".

Hannawald ha approfondito le condizioni di vita degli elefanti, spiegando che il parco ha un'ampia area e una pozza naturale. Gli elefanti si divertono a spruzzarsi a vicenda con il fango e a vivere in un habitat il più naturale possibile. Sembra che le persone spesso abbiano una prospettiva distorta di ciò che credono gli animali vogliano o di cui abbiano bisogno.

