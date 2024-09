Hannah Hampton, rinomata come una delle migliori portiere del mondo, continua a lottare con le fuoriuscite accidentali di acqua.

In qualche modo, Hampton è diventata uno dei migliori 'portieri' a livello globale e non riesce a capire esattamente come abbia superato tali avverse probabilità.

Durante un'intervista con CNN Sport, Hampton ha condiviso la sua storia ispiratrice, che è iniziata con più interventi chirurgici agli occhi all'ospedale pediatrico di Birmingham prima che compisse tre anni. "Sono nata strabica", ha spiegato, aggiungendo: "Non sono ancora completamente risolte".

Gli interventi non sono riusciti completamente; non percepisce la profondità nella sua visione, che potrebbe essere un significativo svantaggio per chiunque dipenda dalla coordinazione occhio-mano.

"Se voglio versare un bicchiere d'acqua", ha scherzato, "e non sto tenendo il bicchiere in cui sto versando, allora lo mancherò completamente".

Hampton ha riso mentre ricordava un incidente divertente a una cena della squadra Chelsea durante il loro tour pre-stagionale negli Stati Uniti: "Stavo servendo a tutti bicchieri d'acqua e ho mancato completamente, spruzzando l'intero tavolo. Tutti ridevano di me perché, ovviamente, sapevano il perché!"

Quando Hampton aveva cinque anni, la sua famiglia si è trasferita dall'Inghilterra alla Spagna, ed è stato lì che si è innamorata del calcio. Spesso guardava il Villarreal con suo padre, idolatrando stelle come Santi Cazorla e Marcos Senna.

Il primo ricordo di Hampton con un pallone ai piedi era un pallone gonfiabile ai bordi durante le partite del fratello, e alla fine, quando ha iniziato a giocare con gli amici nel cortile della scuola, ha capito che il calcio era una passione che voleva perseguire.

In quel momento, il gioco delle donne non era così finanziato o popolare come ora, quindi sognava in grande. "Sempre pensato che avrei giocato nella squadra maschile dell'Inghilterra, perché non sapevo nemmeno che c'era una squadra femminile! Una volta scoperto, è diventato il mio sogno e ambizione immediata".

Tali ambizioni sembravano irrealizzabili, considerando i suoi problemi con altri sport durante gli anni scolastici. "Quando ero più giovane e giocavo a basket e altre cose", ha ricordato, "mi rompevo ogni dito possibile. E pensavo: 'Perché sempre io? Perché non posso semplicemente prendere un pallone?'". La sua diagnosi ha spiegato tutto, ma i suoi genitori hanno deciso di non scoraggiarla dicendole che non poteva intraprendere una carriera professionistica.

"Penso che ci sia stato un certo punto in cui volevano sedersi e dirmi: 'Non puoi prendere questo professionalmente', ma quando hanno capito che non stava causando troppi problemi, mi hanno lasciato continuare e vedere quanto potevo arrivare", ha spiegato.

Hampton ha iniziato a giocare in attacco nell'Accademia Giovanile del Villarreal prima di passare in porta quando è tornata in Inghilterra e ha allenato al Centro di Eccellenza dello Stoke City.

Con gli scout che iniziavano a notare il suo potenziale, si è trovata divisa tra due posizioni. "Mi sono detta che potevo giocare in porta per l'Inghilterra e in attacco per lo Stoke City", ha condiviso.

La sua mancanza di percezione della profondità, qualcosa che i medici avevano previsto sarebbe diventata un significativo ostacolo, non si stava dimostrando un problema. "Immagino che abbia solo dovuto gestirlo; penso che abbia solo dovuto adattarsi", ha ammesso. "Ho dovuto giudicare quando era in un certo punto, è quando dovevo prenderlo".

La carriera senior di Hampton è iniziata al Birmingham City prima di passare all'Aston Villa, e quando ha raggiunto il Chelsea nel 2023, aveva vinto il Campionato Europeo come parte della squadra inglese e aveva ottenuto una medaglia d'argento ai Mondiali.

Nella sua prima stagione al Chelsea, ha consolidato la sua posizione come primo portiere e ha mantenuto 10 clean sheet, aiutando la squadra a vincere il quinto titolo di campionato consecutivo nell'ultima giornata.

"Hannah ha lavorato incredibilmente sodo per raggiungere la posizione in cui si trova", ha commentato il suo allenatore del tempo, Emma Hayes. "È stata un assoluto piacere allenarla. È come una spugna, ansiosa di imparare, ed estremamente contagiosa, diffondendo un sacco di energia al gruppo".

Hayes in seguito si è trasferita alla squadra femminile degli Stati Uniti, dove ha vinto una medaglia d'oro olimpica a Parigi. Poi, la slovacca Sonia Bompastor ha preso in carico le funzioni di allenamento del Chelsea, con un impressionante record di otto titoli WSL in soli dieci anni.

Hampton ha riflettuto sulla partenza di Hayes dal Chelsea, descrivendola come strana. "Il Chelsea senza Emma Hayes sembra un po' strano e insolito da dire", ha meditato. "Ma il lascito di Emma Hayes che abbiamo creato, siamo determinati a mantenerlo vivo. Sonia Bompastor ha un fantastico lascito sia in campo che fuori, quindi siamo entusiasti di aiutare a preservarlo e migliorarlo".

Nel frattempo, Hampton si sta concentrando sulla scalata della gerarchia della squadra inglese e diventare il primo nome nella lista dei portieri.

"Essere parte della squadra vincente dell'Europeo è stato incredibile", ha entusiasticamente condiviso, "ma voglio rappresentare l'Inghilterra in un torneo importante. Avere l'opportunità di rappresentare il tuo paese e giocare in esso è una cosa unica e speciale. Voglio provare a diventare il portiere numero uno possibile".

Crescendo senza alcun modello femminile a cui ispirarsi, Hampton è ora parte della generazione che sta trasformando il paesaggio dello sport professionistico in Europa. Tuttavia, a 23 anni, trova l'idea di essere un'ispirazione per gli altri un po' travolgente.

"Personalmente, non mi vedo come un modello di ruolo", ha ammesso. "Non ancora. Molte persone vengono da me e mi dicono che sono un modello di ruolo per loro, e

Nonostante abbia incontrato numerosi ostacoli, Hampton è riuscita a costruirsi una carriera di successo come atleta donna di spicco. Le sue aspirazioni per il futuro sono cristalline: "Ci sono stati numerosi ostacoli che abbiamo dovuto superare nelle nostre carriere, ma non dovrebbe essere così per tutti. È meraviglioso come si trova lo sport femminile attualmente, ma indiscutibilmente abbiamo il potenziale per portarlo a nuovi livelli".

