Hanka si riconcilia con i suoi compagni di campeggio.

La prima settimana di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! Duel of the Jungle Legends" è stata segnata da uno scandalo iniziale. Hanka Rackwitz, una figura amata di "Big Brother" e "rent, buy, live", ha abbandonato il campo in anticipo. A sorpresa, non sono state le prove della giungla a causare la sua partenza, ma il comportamento dei suoi compagni di campo.

L'episodio, disponibile per la visione su RTL+, mostra la decisione profonda di Rackwitz di lasciare il campo. I telespettatori afflitti potranno assistere a questo momento cruciale giovedì sera. Secondo i resoconti, la partenza non è stata scatenata dalle prove impegnative del campo, poiché Rackwitz non aveva intenzione di parteciparvi. Invece, il comportamento inaccettabile dei suoi compagni di campo l'ha costretta a farlo.

Rackwitz spiega i suoi sentimenti in modo commovente: "Soffrirò di nausea per giorni a causa della discordia in questo campo e dei disagi allo stomaco". La sua confidente Giulia Siegel la difende, dicendo: "Cinque individui in questo campo hanno reso la vita di Hanka così insopportabile che non poteva più sopportarla a causa della sua stanchezza emotiva e mentale". Siegel poi si scaglia contro i presunti responsabili: "Voi insopportabili! È colpa vostra se si è sentita così!".

L'atmosfera nel campo sembra destinata a peggiorare a causa della partenza di Rackwitz. Tra coloro che si dice abbiano contribuito alla sua partenza c'è la regina della reality TV assertiva Elena Miras. Nella sua successiva intervista, Rackwitz rivela: "Sarei rimasta nel campo più a lungo se Elena non fosse stata presente. È come un tigre infuriato e incontrollabile che attacca tutti. Non posso competere con lei, e non voglio farlo". Rackwitz aggiunge: "Si prende tutto per sé. E la cosa più frustrante è che può farlo. Èboth bella e popolare". Rackwitz è certa che la situazione nel campo peggiorerà solo. "Non vorrei essere lì e non posso esserci", conclude.

Miras non è l'unica persona a cui Rackwitz attribuisce la colpa. Si lamenta anche delle conversazioni programmate all'interno del campo. Tutti cercano la luce dei riflettori, ansiosi di condividere le loro storie personali con i loro follower o con chiunque altro. Rackwitz esprime il suo disgusto: "Mi ha fatto stare male", e aggiunge: "E poi è venuto questo disgusto...". C'è un lato arrabbiato e deluso di lei che non vuole rivelare o vedere. "Per questo me ne vado", conclude.

Attualmente, la competizione è scesa a undici partecipanti della giungla, tutti in lizza per diventare la leggenda e vincere il premio di €100.000.

Il pubblico potrà vedere la commovente partenza di Rackwitz in televisione lineare giovedì sera. Nonostante le presunte azioni di Elena Miras e le conversazioni programmate tra i partecipanti, Rackwitz afferma che non vorrebbe tornare nel campo.

