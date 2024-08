- Hanau si è fatta avanti con il commercio al dettaglio

La trasformazione esterna del precedente sito di Kaufhof nel centro di Hanau è ora evidente: i lavoratori hanno sostituito il vecchio cartellone Galeria-Kaufhof con il nuovo "Stadthof Hanau". Il progetto per il futuro prevede un mix di negozi, ristoranti, luoghi di svago, istituzioni culturali e strutture educative all'interno del complesso.

Il comune ha speso 25 milioni di euro per la proprietà storica e riconosciuta, precedentemente di proprietà della corporation del settore retail fallita. Verranno inoltre investiti altri 40 milioni di euro nei prossimi anni per il restauro della zona, garantendo la sua posizione come luogo più ambito di Hanau.

La priorità per Hanau in questo progetto è evitare una lunga vacanza della proprietà. Il piano di ristrutturazione della società dei grandi magazzini, rivelato a marzo 2023, ha annunciato la chiusura di sette sedi in Assia, tra cui Hanau. L'apertura del Stadthof Hanau è prevista per il 13 marzo 2025, esattamente due anni dopo l'annuncio della chiusura di Kaufhof. I cittadini hanno votato online per scegliere il nuovo nome tra una lista di proposte.

Il progetto di trasformazione del sito di Kaufhof è atteso per plasmare significativamente il futuro di Hanau. Con l'apertura del nuovo Stadthof Hanau nel 2025, la città avrà un hub vibrante e innovativo che soddisfa le esigenze del commercio, della ristorazione, dell'intrattenimento, della cultura e dell'istruzione.

