- Hamilton non verrà a godersi la pensione.

Ferrari boss John Elkann (48) si aspetta un enorme boost per la squadra di corse dall futuro campione di Formula 1 Lewis Hamilton (39). "Sta arrivando da noi per vincere, e saremo più forti con lui nell'anticipare le sfide del futuro", ha detto Elkann a "La Gazzetta dello Sport" in un'intervista. "Stiamo parlando di un grande atleta molto motivato a diventare un otto volte campione del mondo, come hanno dimostrato le recenti gare. Non sta arrivando alla Ferrari per godersi la pensione."

La Ferrari ha annunciato il sensazionale passaggio di Hamilton il 1° febbraio di quest'anno. Il sette volte campione del mondo lascerà la Mercedes alla fine di questa stagione e avrà un contratto a lungo termine con la squadra di corse italiana a partire dal 2025. La Ferrari ha vinto l'ultimo campionato piloti con Kimi Räikkönen nel 2007 e il campionato costruttori nel 2008.

"Basta guardare i grandi dell'ultimo decennio", ha continuato Elkann. "(Novak) Djokovic, (Roger) Federer, (Lewis) Hamilton, (Cristiano) Ronaldo, (Lionel) Messi, cosa hanno in comune? La durata." Si sono distinti tutti per la loro immensa volontà.

L'acquisizione di Lewis Hamilton da parte della Ferrari segna un importante cambiamento nella loro strategia di Formula Uno, con l'obiettivo di lottare per i titoli di campione.

Avendo assicurato i servizi di Lewis Hamilton per diversi anni, la Ferrari mira a entrare nel club elit

