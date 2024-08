- Hamburger Arbeitslosigkeit bleibt auf Sommerniveau (L'impiego di hamburger rimane al livello estivo)

L'effetto estivo pigro sull'occupazione di Amburgo si è protratto fino ad agosto. Il numero di disoccupati è aumentato del 2,5% rispetto a luglio, raggiungendo 91.862, secondo il direttore operativo dell'Agenzia per il Lavoro di Amburgo, Reinhold Wellen. Questo numero rappresenta un aumento del 8,8% rispetto ad agosto 2022. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali, raggiungendo l'8,2%. Wellen ha argomentato che l'aumento della disoccupazione è un riflesso stagionale del mercato e che l'entità dell'aumento è all'interno della gamma usuale.

Le posizioni lavorative più richieste in questa stagione

Nonostante la ripresa economica in Germania, il mercato del lavoro rimane resistente, con gli employer che continuano a pubblicizzare nuove posizioni. Di conseguenza, agosto ha visto il volume più alto di posizioni lavorative non occupate dell'anno, ha notato Wellen. Inoltre, non c'è un aumento evidente del programma di sospensioni temporanee. "Tuttavia, la dinamica del mercato è leggermente attenuata ad agosto", ha riassunto Wellen.

Le ultime figure sull'occupazione di giugno erano di 1.073.700, con una lieve diminuzione di 1.300 o lo 0,1% rispetto a maggio. Questa diminuzione proporzionale ha collocato Amburgo in linea con la media nazionale. "In effetti, la diminuzione nazionale è anche -0,1%", ha detto Wellen. In modo incoraggiante, più persone erano assicurate socialmente a giugno 2023 rispetto all'anno precedente.

Settori in crescita

In modo altrettanto promettente, i settori "Trasporto e Magazzinaggio" e manifatturiero hanno mostrato una crescita eccezionale. Il primo ha visto 3.000 nuovi assunzioni, mentre il secondo ha segnalato 2.200 nuove posizioni. Purtroppo, i settori del commercio al dettaglio e del lavoro temporaneo continuano a faticare, e per la prima volta il settore "Comunicazione & Informazione" ha perso slancio, segnalando una debole domanda nazionale e internazionale, nonché una faticosa vendita di beni di consumo.

Un miglioramento del mercato del lavoro gratificante

Fortunatamente, il numero di posizioni lavorative segnalate è migliorato. Rispetto a luglio, il numero di posizioni aperte è aumentato dell'8,9% o 222 posizioni, raggiungendo 2.720 nuove opportunità. Rispetto ad agosto 2022, l'aumento è stato dell'8,8% o 221 posizioni in più. Wellen ha annunciato che il numero totale di posizioni lavorative vacanti ora è di 13.646, stabilendo un nuovo record per l'anno. In modo incoraggiante, più di 13.000 posizioni possono essere

