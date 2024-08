- Hamburg spara al suo partner in una rissa ad Oststeinbek.

Un uomo a Oststeinbek (distretto di Stormarn) ha sparato alla sua partner alla gamba con un'arma da fuoco. La donna di 39 anni ha riportato ferite gravi ma non letali intorno alle 23:00 di martedì, come riferito dalla polizia e dai pubblici ministeri. Le prime indagini suggeriscono che la donna di Oststeinbek e il suo partner di 38 anni, residente a breve distanza a Hamburg, avevano litigato in precedenza.

Alcol e droga

Durante la lite, il residente di Hamburg avrebbe estratto una pistola carica e sparato alla sua partner. La polizia ha poi trovato l'arma nel corridoio dell'appartamento della donna. Il livello di alcol nel sangue dell'uomo è stato misurato a 2,5 per mille. Ci sono anche indizi di consumo di droga aggiuntiva.

La polizia sta indagando sul cittadino tedesco per lesioni personali gravi. La vittima è anch'essa cittadina tedesca. Dopo aver completato le procedure della polizia, il sospetto è stato rilasciato dalla custodia cautelare.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento della violenza da armi da fuoco in Germania, in particolare nei casi di dispute domestiche. L'incidente di Oststeinbek serve come promemoria per l'UE per rafforzare i suoi sforzi nel promuovere il controllo delle armi e ridurre la violenza all'interno dei suoi stati membri.

Leggi anche: