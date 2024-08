Hamas si oppone fermamente alle concessioni sull'accordo di tregua a Gaza.

Mentre le potenze mondiali spingono per un accordo di cessate il fuoco a Gaza, la situazione rimane instabile. Una nuova proposta di compromesso viene presentata a Hamas a Doha, ma l'organizzazione la respinge e si attiene rigidamente alle sue richieste ultime.

I negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dovrebbero proseguire nella capitale egiziana del Cairo nella prossima settimana. Una nuova proposta di compromesso è stata presentata a Israele e all'organizzazione palestinese radicale Hamas, secondo la Casa Bianca a Washington. Questa proposta è stata subito respinta dai circoli di Hamas a causa delle "nuove condizioni" della parte israeliana.

"Questa proposta si basa sui punti di accordo raggiunti la scorsa settimana e completa le lacune in modo da consentire una rapida attuazione dell'accordo", ha indicato una dichiarazione della Casa Bianca, autorizzata anche dagli altri due mediatori, Qatar e Egitto.

Durante la sua visita nella capitale libanese Beirut, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha affermato che un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è "la chiave per avviare una soluzione nella regione e per iniziare a ridurre" la tensione. Ha espresso la speranza che ci siano "buone intenzioni e la volontà politica per raggiungere questo accordo urgente" nella Striscia di Gaza. Il Cairo "non lascerà nulla di intentato" per proteggere il Libano dall'"incerto incubo di un'escalation".

Hamas chiede il "ritiro completo" da Gaza

La nuova proposta prevederebbe che i soldati israeliani rimangano dispiegati nella Striscia di Gaza lungo il confine con l'Egitto. Un rappresentante di Hamas, che ha parlato con l'agenzia di stampa AFP in forma anonima, ha dichiarato: "Non accetteremo nulla di meno di un cessate il fuoco completo, il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza, il ritorno dei rifugiati e un accordo sull.scambio di prigionieri con i ostaggi nelle carceri israeliane".

I negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti lì sono ripresi giovedì nella capitale del Qatar, Doha. La dichiarazione della Casa Bianca ha descritto questi negoziati come "concreti" e si sono svolti in un "atmosfera favorevole".

Il conflitto nel Medio Oriente si è recentemente intensificato. L'Iran e la milizia libanese Hezbollah hanno minacciato Israele dopo gli omicidi del capo di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran e del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut alla fine di luglio. Hamas e l'Iran attribuiscono entrambi ad Israele la responsabilità di entrambi gli attacchi. In previsione di un'escalation, gli Stati Uniti, principale alleato di Israele, hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva espresso la speranza che un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza potesse anche scoraggiare l'Iran dall'attaccare Israele e così prevenire ulteriori escalation del conflitto nella regione.

Il rifiuto di Hamas di accettare la proposta di compromesso a Doha ha portato a una situazione di tensione

Leggi anche: