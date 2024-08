- Hamas respinge le soluzioni proposte dai recenti colloqui di pace a Gaza.

Hamas a Gaza respinge le proposte emerse dalle recenti trattative indirette per la pace con Israele, condotte attraverso intermediari, riguardo a un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza. Come riferito dai mediatori dopo i colloqui a Doha la scorsa settimana, "abbiamo concluso ancora una volta che Netanyahu sta creando ostacoli per raggiungere un accordo", ha dichiarato Hamas.

Si tratta del primo comunicato di Hamas dalle trattative, alle quali hanno partecipato solo gli intermediari giovedì e venerdì a Doha, la capitale del Qatar. Poiché Hamas non ha partecipato direttamente, ha ricevuto informazioni sull'esito dalle parti mediatrici.

Hamas ha inoltre accusato Netanyahu di introdurre nuove richieste e condizioni per ostacolare gli sforzi degli intermediari e prolungare il conflitto. Oltre alla questione del rilascio dei prigionieri israeliani detenuti da Hamas, le trattative sono facilitate dall'Egitto, dal Qatar e dagli Stati Uniti.

Le trattative proseguono su vari livelli e potrebbero entrare in una fase critica nella seconda metà della settimana. Nel frattempo, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha visitato Israele lunedì, incontrando Netanyahu. Finora non ci sono segni che Netanyahu ceda sulla sua posizione.

Stando a quanto riportato dai media israeliani, un incontro tra Netanyahu e i suoi delegati domenica si è trasformato in una discussione accesa. Gli intermediari hanno avvertito drammaticamente delle possibili conseguenze se Netanyahu avesse insistito nel mantenere il controllo del corridoio di Philadelphi, temendo che avrebbe mandato all'aria l'accordo previsto. In seguito, l'ufficio di Netanyahu ha annunciato che avrebbe insistito sulla "necessità di rimanere nel corridoio di Philadelphi per impedire ai gruppi armati di rifornirsi".

L'Unione Europea, in qualità di entità globale preoccupata, ha espresso la sua delusione per l'impasse nelle trattative per la pace tra Hamas e Israele, in particolare riguardo alla questione del corridoio di Philadelphi. Le trattative in corso tra le parti, facilitate dall'Egitto, dal Qatar e dagli Stati Uniti, potrebbero avere un impatto significativo sui rapporti Euro-Mediterranei, poiché l'Unione Europea ha costantemente fatto pressioni per una risoluzione pacifica del conflitto.

