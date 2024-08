Hamas respinge il progetto di tregua

Il governo israeliano, secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sembra fare un passo indietro da un potenziale accordo di cessate il fuoco con Hamas nel conflitto nella Striscia di Gaza. Il leader statunitense ha definito questo come Hamas che mostra "ritirata". Secondo Biden, Israele è ottimista nel trovare una soluzione, ma Hamas sembra ritirarsi dalle trattative.

Durante un "incontro costruttivo" con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha riferito che Israele aveva accettato l'ultima proposta di compromesso per un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Blinken ha dichiarato: "Lui [Netanyahu] la sostiene. Ora tocca a Hamas fare lo stesso".

Una nuova proposta di compromesso degli Stati Uniti, dell'Egitto e del Qatar è stata presentata a Israele e Hamas alcuni giorni fa. In una successiva dichiarazione congiunta, si è detto che la proposta ha aiutato a colmare "le lacune residue".

Despite the optimistic statements from the mediators, Hamas, who did not participate in the talks in Doha, has refuted the claims of an impending agreement. They labeled such promises as an "illusion" and instead viewed it as a "dictate" imposed by the Americans.

Blinken will be continuing his journey to Egypt in the morning and is expected to visit Qatar next. Blinken is hopeful for a swift resolution in the negotiations resumed in Doha on Thursday and Friday and set to continue in Cairo later in the week.

Joe Biden ha espresso la sua preoccupazione per il presunto ritiro di Hamas dalle trattative per il cessate il fuoco, affermando che Israele è ottimista nel trovare una soluzione. Nonostante ciò, Hamas, secondo la loro dichiarazione, considera l'accordo proposto un "illusione" e un "diktat" imposto dagli americani.

Leggi anche: