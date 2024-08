- Hamas nomina nuovo capo dei negoziatori

Hamas, il gruppo terroristico islamista, ha nominato un nuovo capo negoziatore per i colloqui di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dopo l'uccisione del suo leader esterno, Ismail Haniyeh. Khalil al-Haya rappresenterà Hamas nei negoziati indiretti, rispondendo al nuovo leader del gruppo, Yahya al-Sinwar, come riferito dal canale televisivo arabo Al Hadath, citando tre fonti palestinesi, tra cui un ufficiale di Hamas. Haniyeh, recentemente assassinato a Tehran, era noto come il principale diplomatico del gruppo.

A differenza del suo predecessore Haniyeh, che conduceva uno stile di vita lussuoso a Doha come capo del bureau politico, Sinwar è stato in clandestinità dal momento in cui ha ordinato la strage di Hamas nella zona di confine israeliana l'ottobre scorso. Si presume che si trovi da qualche parte nella vasta rete di tunnel sotto la striscia costiera bloccata. Mentre la leadership di Hamas era precedentemente divisa tra un capo per la Striscia di Gaza e uno fuori dall'area costiera, il potere ora è concentrato nelle mani di Sinwar.

Resta da vedere come questo influenzerà gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza. Anche prima della morte di Haniyeh, Sinwar era considerato l'autorità finale sulle posizioni di Hamas nei negoziati indiretti con Israele, con Qatar, Egitto e Stati Uniti che fanno da mediatori. Nei negoziati sullscambio di più di cento ostaggi detenuti da Hamas per prigionieri palestinesi, Sinwar non ha mostrato segni di compromesso. Finora, ha categoricamente rifiutato compromessi con Israele.

