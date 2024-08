- Hamas lancia razzi contro Israele

Per la prima volta dal tardo maggio, l'organizzazione terroristica islamista Hamas ha di nuovo lanciato razzi contro Israele centrale. Un proiettile dalla Striscia di Gaza è caduto nel Mar Mediterraneo al centro del paese, ha riferito l'esercito. L'ala militare di Hamas ha rivendicato la responsabilità dell'attacco con due razzi, diretti verso Tel Aviv e i suoi sobborghi. Un secondo proiettile è stato identificato ma non è entrato nel territorio israeliano, ha detto l'esercito.

Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti. I residenti al centro di Tel Aviv hanno riferito di aver sentito un'esplosione. Secondo l'esercito, non è stato attivato alcun allarme razzi. Questo, secondo quanto riferito, perché i proiettili non hanno colpito aree popolate. L'ultima volta che Hamas ha attaccato Tel Aviv dalla Striscia di Gaza con razzi è stato alla fine di maggio.

