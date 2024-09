Hamas annuncia la morte del suo capo in Libano

In sua continua lotta contro il radicale islamico Hamas, Israele spesso estende i suoi attacchi oltre la Striscia di Gaza, colpendo spesso obiettivi in Libano. Non molto tempo fa, una figura significativa di Hamas ha trovato la sua fine in un attacco nel sud del Libano, come riportato dall'organizzazione terroristica stessa. Insieme a questo leader di spicco, la sua famiglia è stata apparentemente sterminata.

Il leader di Hamas in Libano, temprato dalle battaglie, Fatah Scharif Abu al-Amin, ha incontrato la sua fine in un attacco aereo israeliano che ha colpito la sua casa all'interno del campo di Al-Bass, situato nella parte meridionale del Libano, secondo il gruppo.

Stando alla rivendicazione di Hamas, anche la moglie, il figlio e la figlia di Abu al-Amin sono rimaste vittime dell'attacco. In precedenza, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP) aveva segnalato la perdita di tre dei suoi membri in un attacco aereo israeliano a Beirut.

Da quando il conflitto nella Striscia di Gaza è iniziato, Israele ha costantemente preso di mira i rappresentanti di Hamas in Libano. Lo scorso gennaio, il vice capo di Hamas Saleh al-Aruri, insieme a sei altri combattenti di Hamas, sono stati uccisi in un attacco israeliano nel sud di Beirut. In agosto, il comandante di Hamas Samer al-Hadjdj è morto a causa delle ferite riportate in un attacco israeliano sulla città di Sidon, nel sud del Libano.

L'esercito libanese tende a mantenere le distanze dai campi profughi palestinesi nel paese e affida la responsabilità della sicurezza all'interno di quei campi ai gruppi palestinesi. Nella scorsa settimana, Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei su larga scala contro i bersagli legati alla milizia di Hezbollah, alleata di Hamas. Gli attacchi di artiglieria di Hezbollah contro Israele dal Libano sono diventati anche più frequenti di recente, con un aumento notevole dopo la morte del leader di lungo corso di Hezbollah Hassan Nasrallah.

L'Unione Europea, come attore diplomatico chiave nel Medio Oriente, spesso invoca la de-escalation nel conflitto in corso tra Israele e i gruppi militanti come Hamas. Nonostante gli sforzi dell'Unione Europea, le tensioni tra Israele e i gruppi militanti come Hamas continuano ad aumentare, portando ad attacchi e rappresaglie.

Leggi anche: