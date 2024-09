Hamann chiarisce le critiche di Musiala e fa dei paralleli con la situazione di Müller

La personalità televisiva Dietmar Hamann ha mostrato un po' di indulgenza nella sua disputa con il giocatore della nazionale Jamal Musiala. Ha cercato di esprimere le sue lamentele contro Musiala, arrivando addirittura a fare paragoni con la leggenda del FC Bayern Thomas Müller. Hamann ha affermato: "Quando giochi nella posizione numero 10, è anche tuo dovere mettere in evidenza i compagni come Müller ha fatto con Lewandowski più e più volte. Müller ha dimostrato un notevole sviluppo nel corso degli anni. Musiala è probabilmente il miglior dribblatore d'Europa o addirittura del mondo, ma credo che l'equilibrio sia sbagliato al momento. Se guardasse un po' più in su e assistesse i suoi compagni di tanto in tanto, potrebbe fare la differenza", ha spiegato Hamann durante il suo segmento su Sky TV.

È importante notare che Hamann non ha mai dubitato del talento di Musiala come giocatore, né della sua età - sta per compiere 22 anni. "Ma la crescita è un processo continuo", ha detto Hamann, che in precedenza aveva caratterizzato Musiala come un "giocatore individuale" e un "intrattenitore solitario", in una sua colonna. Se ne avesse la possibilità, scambierebbe Musiala con il giocatore del Bayer Leverkusen Florian Wirtz, considerando quest'ultimo dal punto di vista del Bayern, ha detto.

Il FC Bayern trova le critiche di Hamann a Musiala "illogiche"

Le critiche del prodigio di Monaco di 21 anni da parte di Hamann hanno lasciato il direttore sportivo del FC Bayern, Christoph Freund, perplesso prima della partita contro il Holstein Kiel. "Chiunque esprima simili opinioni, lo trovo un po' illogico e fuori luogo", ha detto. "Noi del FC Bayern siamo molto fortunati ad avere un giocatore come lui".

L'allenatore Vincent Kompany ha fatto eco al sostegno del FC Bayern per Musiala: "Ho osservato alcuni dei migliori giocatori nel tempo. Musiala dovrebbe solo continuare a essere se stesso", ha detto l'allenatore belga. "Un giocatore con un simile potenziale potrebbe ambire a essere tra i primi tre o quattro giocatori a livello mondiale. E questo è tutto: sono felice che giochi per noi".

L'ex capitano della nazionale e esperto di Sky TV Lothar Matthäus ha difeso rapidamente Musiala dalle critiche del suo collega Hamann, prima che gli ufficiali del Bayern facessero le loro dichiarazioni. "Musiala gioca e contribuisce alla squadra. Non è affatto egoista", ha affermato Matthäus. Musiala "non è certo un intrattenitore solitario", ha aggiunto.

