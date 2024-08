- Halmich esprime il suo malcontento per l'insufficiente rappresentazione dei pugili tedeschi in televisione.

Il boom della boxe del secolo scorso in Germania, con pesi massimi come Henry Maske e i fratelli Klitschko, ha mantenuto la popolarità fino agli anni 2010. Tuttavia, l'interesse per lo sport è diminuito notevolmente negli ultimi tempi.

Halmich: "Il titolo tedesco non conta più"

Halmich ha espresso il suo disappunto, dichiarando: "Il pubblico desidera campioni locali di portata globale e attrazioni, ma non crescono certo dal nulla". Si è lamentata: "Vincere il titolo tedesco non significa più nulla in Germania. Non fa quasi notizia sui quotidiani o sulle riviste. È una triste realtà", ha confessato.

Il 14 settembre, Halmich affronterà l'intrattenitore Stefan Raab in un incontro televisivo di esibizione a Düsseldorf. La rete televisiva RTL ha confermato la trasmissione dell'evento, già avvenuto in due precedenti occasioni. Dopo una lunga pausa dalla tv, l'ex conduttore di TV Total, Raab, fa il suo ritorno sul piccolo schermo.

La boxe femminile ha attirato sempre più attenzione negli ultimi anni, con figure di spicco come Cecilia Braekhus e Claressa Shields che hanno fatto passi da gigante nello sport. Nonostante il sentimento di Halmich che i titoli nazionali non hanno più lo stesso prestigio, alcuni credono che vincere il titolo tedesco nella boxe femminile possa ancora servire come trampolino di lancio per il riconoscimento internazionale.

La mancanza di campionesse tedesche di boxe femminile ha spinto alcuni promoter a cercare competizioni internazionali, nella speranza che prestazioni di successo sulla scena globale possano riaccendere l'interesse per la boxe femminile in Germania.

