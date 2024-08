Halliburton, una importante compagnia petrolifera, sembra aver subito un attacco informatico, con conseguente interruzione dei suoi sistemi operativi.

Qualcuno informato ha condiviso con Reuters che Halliburton ha subito un attacco informatico che sembra causare disagi alle operazioni della sede di Houston e alle reti internazionali.

Halliburton ha scelto di non confermare o negare l'incidente a CNN, ma ha riconosciuto un "problema" non specificato.

"Abbiamo identificato una situazione che riguarda alcuni sistemi aziendali e stiamo lavorando per individuare la fonte e stimare l'entità dell'impatto", ha dichiarato un rappresentante di Halliburton in una nota stampa. "Abbiamo attivato il nostro piano di risposta predefinito e stiamo collaborando con esperti di primo livello per affrontare la questione".

Halliburton ha scelto di mantenere riservate le informazioni sull'evento.

I rappresentanti del Dipartimento dell'Energia e dell'American Petroleum Institute non erano immediatamente raggiungibili per un commento.

Gli attacchi informatici sono in aumento, portando a disagi operativi in diverse attività commerciali.

Un attacco ransomware a CDK Global, fornitore di software, ha causato disordini in numerosi concessionari auto negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno. Secondo annunci precedenti a CNN, CDK sembra aver pagato un riscatto di $25 milioni ai cybercriminali per mitigare le ampie interruzioni.

Durante la primavera del 2021, un attacco ransomware ha paralizzato Colonial Pipeline, scatenando acquisti in panico che hanno portato a shortages di benzina lungo la East Coast.

Il problema informatico in corso di Halliburton potrebbe potenzialmente influire sulle operazioni e sui piani strategici dell'azienda. La tendenza in aumento degli attacchi informatici rappresenta una minaccia significativa per diverse operazioni commerciali.

