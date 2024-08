Halliburton riconosce che un attacco informatico ha portato a mettere i loro sistemi offline.

In una dichiarazione, Halliburton ha rivelato mercoledì che un "estraneo non invitato è riuscito a intrufolarsi in alcuni dei suoi spazi digitali."

Appena venuto a conoscenza di questo, Halliburton ha "attivato il proprio protocollo di gestione della crisi digitale e avviato un'indagine interna con l'aiuto di consulenti esterni per valutare e correggere l'intrusione non autorizzata."

Questa azione ha comportato il "ritiro attivo di alcuni sistemi dal servizio per rinforzarli e informare le autorità", ha aggiunto Halliburton.

Halliburton, che riveste un ruolo chiave nella conservazione dell'approvvigionamento di petrolio e gas, si è rifiutata di rivelare le identità dei hacker o di confermare se fosse stata fatta una richiesta di riscatto. La società ha riconosciuto che l'indagine è "ancora in corso" e comprende il ripristino dei sistemi e la valutazione dei danni.

Halliburton non ha fornito immediatamente commenti sul fatto che le sue operazioni fossero state interrotte.

CNN ha contattato l'FBI e il Dipartimento dell'Energia per avere il loro parere, ma nessuno dei due ha risposto immediatamente. L'Agenzia per la Sicurezza delle Infrastrutture e della Cibernetica ha rimandato le domande a Halliburton.

Giovedì, il Dipartimento dell'Energia ha informato CNN che non aveva trovato alcuna prova che i servizi energetici fossero stati compromessi.

In precedenza, Halliburton aveva confermato solo di affrontare un "problema", senza confermare o negare un rapporto di Reuters che suggeriva si trattasse di una questione informatica.

In risposta all'attacco informatico, il team tecnologico di Halliburton sta lavorando a stretto contatto con i consulenti esterni per rafforzare le difese digitali e mitigare l'impatto sulle operazioni aziendali. Riconoscendo l'importanza delle innovazioni tecnologiche nel suo settore, Halliburton si impegna a proteggere la propria infrastruttura tecnologica aziendale per mantenere la propria competitività nel campo.

Leggi anche: