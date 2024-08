- Halle inizia un conteggio della popolazione autodidatta a settembre

Dopo la conclusione del Censimento 2022 che ha rivelato una diminuzione della popolazione a Halle, la città ha programmato di avviare il proprio conteggio della popolazione a partire dal 2 settembre. Le autorità cittadine hanno annunciato che contatteranno tutti i residenti con residenza principale via posta. Il processo di identificazione e gestione delle lettere non consegnate e la loro verifica mirano a fornire alla città un "conteggio preciso" dei residenti registrati e presenti a Halle. Il Comitato Finanze del Consiglio Comunale aveva precedentemente approvato un budget di circa 150.000 euro per l'iniziativa della città, intitolata "Halle (Saale) si conta!".

Possibili difficoltà finanziarie per Halle

"Sono sollevato che i membri del comitato abbiano sostenuto la nostra proposta", ha dichiarato il sindaco Egbert Geier (SPD). Mette in dubbio la credibilità delle cifre del Censimento 2022. Sulla base dell'analisi statistica Zensus, solo 226.586 persone risiedono a Halle, il che rappresenta una diminuzione di circa il sei percento rispetto alle stime iniziali. Tuttavia, gli uffici di registrazione registrano 243.453 residenti. Se le cifre più basse di Zensus rimangono valide, la città potrebbe subire perdite annuali di circa 15 milioni di euro. L'obiettivo di questa iniziativa è stabilire il numero reale di abitanti attraverso un censimento completo.

Il sindaco Geier ha tenuto un incontro nella Sala per discutere le possibili implicazioni finanziarie della diminuzione della popolazione. La raccolta delle entrate della città deve essere adeguata alle stime della popolazione riviste, il che avrà un impatto principale sull'utilizzo delle risorse nella Sala.

