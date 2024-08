- Halle ha temporaneamente ritirato lo status di pensionamento di OB Wiegand a settembre.

A Halle, un nuovo sindaco della città sarà scelto presto. Come confermato da un membro del consiglio comunale all'Agenzia tedesca di stampa, il consiglio comunale ha approvato una domanda di pensionamento del sindaco sospeso temporaneamente, Bernd Wiegand. Originariamente, Wiegand avrebbe dovuto servire fino al 2026.

Il consiglio ha preso la decisione in una riunione privata tenuta di mercoledì sera, poiché riguardava questioni di personale. Si dice che Wiegand si ritirerà il 1º settembre.

Una procedura disciplinare nei confronti del politico non affiliato è in corso dal'inizio del 2021. In questo periodo, non ha potuto svolgere le sue funzioni e ha dovuto affrontare numerose accuse.

Oltre ad altre accuse, Wiegand è stato dichiarato colpevole di falsa testimonianza dal tribunale regionale di Halle ad aprile di quest'anno. Gli è stato ordinato di pagare una multa di €16.800. Wiegand ha presentato appello contro la decisione.

La decisione del consiglio comunale di approvare la domanda di pensionamento di Wiegand sarà gestita dalla Municipalità, mentre si avvicina l'elezione del nuovo sindaco di Halle. Dopo il ritiro di Wiegand il 1º settembre, le responsabilità del sindaco della città passeranno temporaneamente alla Municipalità fino all'elezione di un successore.

