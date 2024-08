Halle Berry sostiene la tutela esclusiva.

Halle Berry, l'attrice, sta passando un momento difficile con il suo ex-marito, Olivier Martinez, soprattutto riguardo alla questione della custodia. Nonostante siano separati da anni e abbiano risolto tutti i problemi legati al divorzio nell'estate del 2023, Berry non è soddisfatta della situazione attuale. Secondo il sito di intrattenimento statunitense "TMZ", sta ora chiedendo la custodia esclusiva, come documentato.

Berry accusa Martinez di comportarsi in modo instabile e dannoso. Il padre avrebbe rifiutato di riconoscere e affrontare i problemi di apprendimento del loro figlio di 10 anni, Maceo. Il attore francese è arrivato al punto di rifiutarsi di assumere un tutor, sostenendo che interferirebbe con gli allenamenti di calcio di Maceo. I documenti presentati da Berry menzionano anche che Maceo diventa aggressivo e conflittuale dopo lunghi periodi con il padre.

Una fonte anonima ha parlato alla rivista statunitense "People" del rapporto teso tra Berry e Martinez, attribuendolo ai loro diversi stili di genitorialità. La fonte ha notato: "Hanno metodi di genitorialità molto diversi". Co-genitorialità, la fonte ammette, non è stata facile, ma entrambi amano profondamente il loro figlio. Maceo è descritto come uno studente diligente con una forte concentrazione.

In precedenza, "People" aveva riferito che Berry aveva presentato un'istanza in tribunale per costringere Martinez a rispettare l'accordo di custodia. Avevano concordato di partecipare alla terapia di co-genitorialità per risolvere i conflitti, ma Martinez non si è presentato, ponendo fine all'accordo. Il tribunale ha respinto la richiesta di Berry.

Berry e Martinez si sono sposati nel 2010 e hanno divorziato nel 2015. Dopo due anni, hanno presentato la richiesta di divorzio. Un giudice li ha dichiarati legalmente separati nel dicembre 2016. Le trattative successive hanno portato a un accordo di custodia congiunta, con Berry che ha concordato di pagare a Martinez 8.000 dollari di mantenimento mensile per il figlio. Questo accordo è stato raggiunto nell'agosto 2023.

Halle Berry continua a fare pressioni per ottenere la custodia esclusiva del figlio Maceo, sostenendo la riluttanza di Martinez ad affrontare i suoi problemi di apprendimento e il comportamento presunto dannoso. Secondo i documenti del tribunale, Berry sta chiedendo un cambiamento nell'accordo di custodia a causa del comportamento aggressivo di Maceo dopo aver trascorso lunghi periodi con il padre.

