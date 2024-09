- Halle Berry esprime continuamente ogni anno delusione per quanto riguarda gli Oscar.

Halle Berry, celebre attrice americana, ha confessato di guardare gli Oscar ogni anno con delusione. "Mi rattrista sinceramente che nessuna artista nera abbia vinto il premio come Miglior Attrice dagli Oscar che ho vinto io", ha dichiarato alla rivista Marie Claire. "Questo fatto mi rattrista anno dopo anno. E non è perché non ci sono candidate degne."

Berry ha fatto storia nel 2002 quando è diventata la prima donna nera a vincere l'Oscar come Miglior Attrice per la sua interpretazione nel dramma "Monster's Ball". Quella sera ha dichiarato commossa: "Stasera una porta si è aperta". Purtroppo, nessuna altra donna nera ha ricevuto il premio da allora.

Contemporaneamente, Berry ha sottolineato che i premi non sono tutto: "Preferirei una vetrina piena di trofei o una carriera di successo, stabile e in ascesa come donna nera? Scelgo la carriera faticosa al premio ogni giorno". Il suo prossimo thriller, "Never Let Go", uscirà il 26 settembre.

La mancanza di una donna nera vincitrice del premio come Miglior Attrice dagli Oscar di Halle Berry nel 2002 è stata una questione persistente tra gli appassionati di cinema e gli sostenitori della diversità. Nonostante la sua convinzione che i premi non siano l'unico metro di successo, la vittoria di Berry con "Monster's Ball" ha significativamente aperto porte per altre donne nere nell'industria.

