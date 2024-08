Halle Berry è stata messa a terra sul set.

Il lunedì sera, il film "The Union" ha debuttato a Los Angeles, con l'attrice protagonista Halle Berry che ha fatto girare le teste in un abito trasparente. In questo thriller spionistico, la 57enne ha molto da offrire. Recentemente ha rivelato che gli intensi ciak d'azione non sempre filano lisci.

L'attrice Halle Berry sa come attirare l'attenzione a un evento cinematografico. A Los Angeles, ha debuttato il suo nuovo action-commedia spionistica "The Union" il lunedì, suscitando scalpore con un outfit sensuale.

Sul tappeto rosso del Egyptian Theatre, Berry ha sfoggiato un abito nero, trasparente e aderente che lasciava intravedere molto pelle. Un motivo floreale in pizzo trasparente, insieme a un profondo décolleté e una vita stretta, ha reso l'abito il pezzo forte della premiere.

La 57enne sembrava divertirsi a mostrare il suo outfit, posando per i fotografi da ogni angolazione sul tappeto rosso. Il tessuto trasparente dell'abito lungo fino al ginocchio offriva anche una vista del suo fondoschiena.

Nel nuovo film Netflix "The Union", Halle Berry interpreta l'agente segreto Roxanne Hall, che torna nella sua città natale del New Jersey dopo 25 anni. Lì, incontra il suo vecchio fiamme Mike McKenna (Mark Wahlberg) al suo bar locale e inizia a flirtare con lui. Ma il suo vero piano è reclutarlo per un lavoro pericoloso in una missione europea dell'intelligence.

Costole e dita rotte

In un'intervista per il film, pubblicata sui canali social di Netflix, Berry e il co-protagonista Mark Wahlberg parlano della impegnativa lavorazione. Berry rivela di aver subito colpi fisici nella sua carriera. "Sono stata messa KO tre volte. Ho rotto un braccio e le costole - due volte, due costole, e una volta, tre", dice ridendo. Ha anche rotto la coda, due dita del piede e un dito. "Questo dito", aggiunge ridacchiando, e solleva il dito medio.

Mark Wahlberg ha subito anche lui infortuni sul set, tra cui un menisco rotto più volte, una spalla lussata e un ego ammaccato, come menziona nella conversazione. Ha imparato la danza classica per un ruolo, mentre Berry si è allenata in sport come Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickboxing e Taekwondo. La sua eccezionale atleticità è certamente evidente nel suo abito trasparente alla premiere.

Dopo il successo della premiere di "The Union" al Hollywood's Egyptian Theatre, Halle Berry pianifica di partecipare ad altri eventi nella zona di Hollywood, mettendo in mostra la sua impressionante forma fisica e le sue doti recitative. Nonostante le intense scene d'azione del film, Berry rimane determinata,

