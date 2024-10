Halle Berry assumerà il ruolo di "Fuzzy" Berry nel suo prossimo film.

Halle Berry Mostra Coraggio in Metamorfosi per "Non Mollare Mai", Parla Aperta dei Suoi Capelli. A 58 Anni, Berry Fa da Madre ai Suoi followers di Social Media con un Strabiliante Cambiamento di Look. Per il suo personaggio nel thriller, Berry mostra coraggio attraverso una intensa trasformazione fisica. Nel film, Berry interpreta una madre isolata in una capanna nella foresta con i suoi gemelli, che diventa sempre più ribelle. Berry ha condiviso anteprime della sua trasformazione in "Mamma" su Instagram, mettendo in evidenza i suoi peli sotto le ascelle artificiali.

Sui suoi post sui social media, Berry ha scherzosamente chiamato questi "Mamma in Fieri". In un video, lei scherzosamente punzecchia la truccatrice Norma Patton-Lowin, chiedendo: "Allora, Norma, cosa stai combinando? Cosa hai fatto, Norma?" mentre ammira i suoi folti peli sotto le ascelle allo specchio. Questo ha suggerito che i peli sotto le ascelle di Berry non erano cresciuti naturalmente, ma applicati per la scena.

Patton-Lowin è stata fondamentale per la trasformazione di Berry, migliorando il suo aspetto con sopracciglia correttive, tatuaggi realistici e una parrucca bionda corta, tra le altre cose. "Grazie, Halle, per avermi lasciato spingerti al limite per il tuo personaggio! È stato un piacere lavorare con te e creare Mamma", ha commentato Patton-Lowin sul post di Berry. Berry stessa ha definito Mamma "Uno dei Personaggi più Complicati che abbia mai Interpretato".

Berry Ha Mangato Rane Vive

In aprile, Halle Berry ha parlato del suo ruolo in un discorso al CinemaCon, rivelando di aver utilizzato "un po' di recitazione metodica" per calarsi nel personaggio. Ha menzionato che il suo personaggio nel film horror ha mangiato "scarafaggi e rane - rane crude - nel bosco" e "ha dovuto spellare uno scoiattolo". Anche se è stata una sfida per lei, è stata "una sfida enorme".

Per fortuna, non sono stati utilizzati animali veri. Secondo "People", PETA ha confermato che il regista Alexandre Aja ha utilizzato solo oggetti di scena realistici durante le riprese.

Il film "Non Mollare Mai" è stato rilasciato qualche giorno fa. Nel film, i sopravvissuti di un'apocalisse lottano ogni giorno per la loro esistenza. Mamma ha stabilito regole severe per sé e per i suoi figli per vivere nel bosco. Tuttavia, uno dei ragazzi perde alla fine la fede nei moniti, portando a conseguenze gravissime.

