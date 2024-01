Halle Bailey dice che il contraccolpo per il suo ruolo di Ariel nella "Sirenetta" non è stato "uno shock".

In una nuova intervista a The Face pubblicata giovedì, la cantante e attrice ha dichiarato che le reazioni che si sono avute quando si è diffusa la notizia del suo ingaggio per il ruolo della sirena Ariel - e di nuovo quando è stata rivelata la prima immagine di lei nel ruolo lo scorso autunno - non sono state sorprendenti.

"Come persona di colore, te lo aspetti e non è più uno shock", ha detto la candidata ai Grammy.

"La gente non capisce che quando sei nero c'è tutta un'altra comunità", ha condiviso. "È così importante per noi vedere noi stessi".

A questo proposito, la Bailey ha anche detto che dopo la pubblicazione del teaser, quando i genitori hanno iniziato a condividere i video delle loro figlie nere che si meravigliavano della Bailey nei panni di Ariel, lei li ha guardati "incredula".

Mi fa sentire più grata per il posto in cui mi trovo", ha detto.

L'astro nascente ha anche riconosciuto ai registi della "Sirenetta" il merito di aver permesso alla sua autentica identità di far parte di questa nuova iterazione della principessa acquatica Disney, in particolare per quanto riguarda i capelli.

In quanto donna di colore, i capelli sono spirituali, soprattutto quelli a ciocche", ha detto la Bailey, ricordando anche che una parte significativa del tempo di preparazione sul set è stata dedicata all'analisi di come i suoi capelli si muovessero nell'acqua.

"È stato molto bello per loro fare di Ariel una versione di me con i miei capelli", ha aggiunto.

"La Sirenetta", basato sul classico animato del 1989, è interpretato anche da MelissaMcCarthy nel ruolo della strega del mare Ursula. L'uscita è prevista per il 26 maggio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com