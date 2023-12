Haley torna in New Hampshire per cercare di colmare il divario con Trump a meno di un mese dalle primarie

La visita di Haley segna il suo primo ritorno nel Granite State dopo aver ricevuto l'ambito appoggio del popolare governatore del New Hampshire Chris Sununu, che secondo la sua campagna è "l'ultima prova del crescente slancio di Nikki".

Sununu, che ha da tempo chiarito la sua opposizione alla candidatura di Trump, dovrebbe fare campagna con Haley questa settimana, nel tentativo di presentare l'ex governatore della Carolina del Sud come la migliore alternativa all'ex presidente in vista delle primarie del 23 gennaio.

Prima di scendere in campo, Haley ha pubblicato un nuovo spot che andrà in onda in tutto lo Stato e in cui Sununu spiega perché Haley si è guadagnata il suo appoggio.

"È una leader che fa crescere le persone. È una repubblicana libera di vivere o di morire che comprende la responsabilità fiscale e la libertà individuale. È una nuova generazione di leader conservatori che può aiutare a lasciarsi alle spalle il caos e i drammi del passato", afferma Sununu nello spot.

Nelle ultime settimane, Haley ha rivendicato un crescente slancio nelle primarie del GOP dopo ottime performance nei dibattiti e un crescente sostegno da parte di ricchi megadonatori del GOP. Un recente sondaggio CBS News/YouGov ha rilevato che Haley sta guadagnando su Trump nel New Hampshire, anche se l'ex presidente è ancora in vantaggio per 44% a 29% tra i probabili elettori del GOP. Il governatore della Florida Ron DeSantis è rimasto indietro con l'11%.

I rivali del GOP di Haley hanno reagito a questo aumento del sostegno intensificando gli attacchi contro di lei. Tra questi c'è l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, che ha chiesto di uscire dalle primarie del GOP e di sostenere Haley per favorire le sue possibilità contro Trump nel Granite State.

"Se mi dimostrasse che si sta candidando contro Donald Trump, potrei farlo", ha dichiarato durante un incontro con i suoi sostenitori all'inizio del mese.

La scorsa settimana, MAGA Inc, il super PAC che sostiene Trump, ha lanciato uno spot pubblicitario contro Haley, la prima volta che il team di Trump ha attaccato l'ex ambasciatore delle Nazioni Unite. Lo spot, della durata di 30 secondi, criticava Haley per i commenti che aveva fatto sulla tassa sul gas quando era governatore della Carolina del Sud e la accusava di aver fatto un passo falso sulla questione.

Durante il periodo in cui Haley era governatore, un legislatore repubblicano aveva proposto un aumento della tassa sul gas e Haley aveva firmato solo dopo che l'aumento della tassa sul gas era stato abbinato a una riduzione delle imposte sul reddito. Alla fine la proposta non è passata nel Palmetto State.

DeSantis ha inoltre ribadito le sue critiche durante un'intervista alla Fox, affermando che Haley non è al passo con i conservatori.

"Non è una persona di cui i conservatori si fidano. Non è il suo curriculum", ha detto il governatore della Florida. "Il suo programma non è quello che gli elettori repubblicani desiderano avere, e credo che questo sia stato più evidente, man mano che la gente l'ha conosciuta sempre di più".

In risposta, la Haley ha pubblicamente chiamato in causa sia Trump che DeSantis per aver dipinto falsi racconti su di lei, sottolineando che se "devono mentire per vincere, non meritano di vincere. È così semplice".

Nonostante i continui attacchi degli avversari, la campagna di Haley afferma di essere concentrata sull'appello agli elettori negli ultimi giorni prima dell'inizio delle votazioni.

"Gli abitanti del Granite State sono pronti per una nuova generazione di leader conservatori. Sentiamo lo slancio sul territorio e siamo entusiasti di continuare a costruirci sopra", ha dichiarato alla CNN Olivia Perez-Cubas, portavoce di Haley.

Alison Main, David Wright e Kit Maher della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com