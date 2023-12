Haley è stato rimproverato da un elettore per non aver menzionato la schiavitù quando gli è stato chiesto della Guerra Civile

Haley - che, in qualità di governatore della Carolina del Sud, ha chiesto la rimozione della bandiera confederata dalla sede dello Stato - ha detto alla folla che la guerra riguardava l'interferenza del governo nelle libertà delle persone.

"Credo che la causa della Guerra Civile sia stata fondamentalmente la gestione del governo. Le libertà e ciò che le persone potevano o non potevano fare", ha detto Haley in una visita a Berlino, il primo di cinque eventi nel Granite State, mentre cerca di colmare il divario con il leader repubblicano Donald Trump in vista delle primarie del mese prossimo.

L'ex ambasciatore dell'ONU ha poi chiesto all'elettore quale fosse, secondo lui, la causa della Guerra Civile, al che l'elettore ha risposto: "Non sono candidato alla presidenza".

"Penso che la questione si riduca sempre al ruolo del governo e ai diritti del popolo", ha aggiunto Haley. "Rimarrò sempre fedele al fatto che penso che il governo sia stato concepito per garantire i diritti e le libertà del popolo. Non è mai stato pensato per essere tutto per tutti", ha aggiunto.

L'elettore l'ha criticata per non aver menzionato la schiavitù nella sua risposta. "Nell'anno 2023, mi stupisce che lei risponda a questa domanda senza menzionare la parola schiavitù", ha detto l'elettore.

"Cosa vuole che dica sulla schiavitù?". ha chiesto Haley.

"Ha risposto alla mia domanda", ha replicato.

"La prossima domanda", ha detto Haley mentre i presenti applaudivano.

I democratici e la campagna del presidente Joe Biden hanno subito sfruttato il momento sui social media. Biden ha postato su X: "Si trattava di schiavitù", insieme a un video dello scambio condiviso da uno degli account della sua campagna.

Come ex governatore della Carolina del Sud - il primo Stato a secedere durante la Guerra Civile - Haley ha avuto una posizione pubblica complicata nei confronti della confederazione. Come ha riferito KFile della CNN, una volta ha difeso i diritti degli Stati a secedere dagli Stati Uniti, il Mese della Storia Confederata della Carolina del Sud e la bandiera confederata in un'intervista del 2010 con un gruppo di attivisti locali quando era in corsa per la carica di governatore.

L'ex ambasciatrice delle Nazioni Unite ha anche descritto la Guerra Civile come due fazioni in lotta per valori diversi, una per la "tradizione" e l'altra per il "cambiamento".

La sparatoria del 2015 in una chiesa storicamente nera a Charleston, nella Carolina del Sud, ha spinto Haley, in qualità di governatore, a chiedere la rimozione della bandiera confederata dal terreno della Statehouse, dove si trovava da quando era stata rimossa dalla cupola del Campidoglio dello Stato nel 2000.

