Haley critica la strategia di Trump

Trump insulta regolarmente la sua concorrente Harris e mette in discussione la sua appartenenza etnica. L'ex candidata alla presidenza Haley critica questo, chiedendo un "cambiamento significativo" nella strategia dei Repubblicani.

L'ex candidata repubblicana alla presidenza Nikki Haley ha criticato duramente la campagna di Donald Trump. Non si può vincere le elezioni negli Stati Uniti discutendo sulla "razza" della candidata democratica Kamala Harris o definendo il vicepresidente "stupido", ha detto su Fox News, il canale conservatore. "Gli americani sono persone intelligenti. Trattateli come persone intelligenti", ha esortato.

L'ex ambasciatrice e ex governatrice si riferiva ai commenti di Trump su Harris, che spesso deride come poco intelligente e mette in discussione la sua identità afroamericana. Harris è figlia di un giamaicano nero e sua madre è indiana. Dal momento che l'81enne presidente Joe Biden ha rinunciato alla candidatura per le elezioni del 5 novembre e il Partito Democratico si è unito dietro la 59enne Harris come nuova candidata presidenziale, Trump si trova sulla difensiva. In diversi sondaggi, Harris lo ha superato.

Haley è stata la rivale più persistente di Trump nelle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali. L'ex ambasciatrice all'ONU e ex governatrice della Carolina del Sud ha Ultimately rinunciato alla corsa in marzo. Alla convention repubblicana di luglio, ha sostenuto la candidatura presidenziale di Trump. Nella sua intervista a Fox News, Haley ha chiamato il suo stesso partito a fare un "cambiamento significativo" nella campagna. I Repubblicani dovrebbero smettere di "lamentarsi" di Harris, una critica rivolta a Trump, che si è ripetutamente lamentato di dover affrontare la nuova oppositrice dopo il ritiro di Biden.

Haley chiede un dibattito sostanziale con Harris

Haley ha anche chiamato la fine delle lamentele che Harris non ha dato un'intervista dal momento che ha sostituito Biden. Trump ha ripetutamente portato avanti questo argomento, dipingendolo come un segno dell'incompetenza del suo rivale. Invece, Haley ha chiamato per un dibattito sostanziale con Harris sulle questioni economiche e "il fatto che lei vuole aumentare le tasse".

La 52enne ex ambasciatrice ha anche criticato i tentativi di Trump di minimizzare le grandi folle alle manifestazioni di Harris: "La campagna non vincerà parlando delle dimensioni delle folle". Ha esortato Trump a tenere più manifestazioni: "Quello che Donald Trump deve fare è uscire e fare campagna tutti i giorni".

Il 78enne Trump, che è stato ferito da un proiettile sparato da un assassino durante un'apparizione dell'13 luglio, ha tenuto molte meno manifestazioni nelle ultime settimane rispetto a Harris. "Trump sa come vincere. Deve solo farlo", ha detto Haley. Ha generalmente criticato il fatto che la campagna di Trump fosse troppo concentrata sul suo cliente di base - il "Maga" movimento, nome abbreviato per lo slogan di Trump "Make America Great Again". I voti del Maga sono garantiti per Trump, ma i Repubblicani devono lottare per "donne suburbane, elettori con istruzione universitaria, indipendenti, Repubblicani moderati e Democratici conservatori", ha esigito Haley.

