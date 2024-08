Haley critica la campagna di Trump e chiede una correzione del corso

L'ex ambasciatore e ex-governatore si riferiva alle dichiarazioni di Trump su Harris, che ha ripetutamente deriso come poco intelligente e ha messo in discussione la sua identità come afroamericana. Harris è la figlia di un giamaicano di colore e sua madre è originaria dell'India.

Da quando l'81enne presidente Joe Biden si è ritirato dalla candidatura per le elezioni dell'8 novembre e il Partito Democratico si è unito dietro la 59enne Harris come nuova candidata presidenziale, Trump si è trovato sulla difensiva nella campagna. In diversi sondaggi, Harris lo ha superato.

Haley è stata la rivale repubblicana più tenace di Trump nelle primarie presidenziali. L'ex ambasciatrice all'ONU e ex-governatrice dello stato della Carolina del Sud ha ultimately perso contro l'ex presidente e si è ritirata dalla corsa in marzo. Alla convention nazionale repubblicana di luglio, ha sostenuto la candidatura presidenziale di Trump.

In un'intervista a Fox News, Haley ha invitato il suo stesso partito a fare un "cambiamento significativo" nella campagna. I repubblicani devono smettere di "lamentarsi" di Harris, una critica rivolta anche a Trump, che ha ripetutamente lamentato di dover affrontare il nuovo avversario dopo il ritiro di Biden.

Haley ha anche chiamato la fine dei reclami secondo cui Harris non ha concesso un'intervista dal suo insediamento per Biden. Trump ha ripetutamente sollevato la questione, dipingendola come prova della mancanza di competenza del suo avversario. Invece, Haley ha chiamato per un dibattito sostanziale con Harris su questioni economiche e "il fatto che lei vuole aumentare le tasse".

La 52enne ex ambasciatrice ha anche criticato i tentativi di Trump di minimizzare le grandi folle agli eventi della campagna di Harris: "La campagna non vincerà parlando delle dimensioni delle folle".

Ha esortato Trump a tenere più eventi della campagna: "Quello che Donald Trump deve fare è uscire e fare campagna ogni giorno".

Il 78enne Trump, che è stato ferito da un proiettile sparato da un assassino a un evento dell'11 luglio, ha tenuto significativamente meno eventi della campagna di Harris nelle ultime settimane.

"Trump sa come vincere. Deve solo farlo", ha detto Haley. In generale, ha criticato la campagna di Trump per essere troppo concentrata sul suo nucleo di clienti - il "Maga" movimento, nominato dopo lo slogan di Trump "Rendiamo grande l'America".

I voti Maga sono garantiti per Trump, ma i repubblicani devono lottare per "donne nei sobborghi, elettori con istruzione universitaria, indipendenti, repubblicani moderati e democratici conservatori", ha detto Haley.

