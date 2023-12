Haley affronta domande difficili da parte degli elettori - e di un bambino - nel New Hampshire dopo le polemiche sui commenti sulla Guerra Civile

Dopo aver goduto per settimane di una stella nascente, l'ex governatore della Carolina del Sud sta affrontando un livello di controllo più elevato non solo da parte dei suoi rivali del GOP, ma anche da parte degli elettori.

Questa nuova dinamica è stata messa in mostra durante una visita in New Hampshire, dove Haley è inciampata in una domanda sulle cause della Guerra Civile, non menzionando la schiavitù, ed è stata accusata di essere una "flip flopper" da un bambino di nove anni per la sua riluttanza a criticare l'ex presidente Donald Trump.

Haley ha dimostrato di saper attrarre gli indipendenti e i moderati evitando le battaglie culturali, invocando il consenso su questioni come l'aborto e cercando di evitare le polemiche. Se da un lato queste qualità l'hanno resa un candidato interessante per le elezioni generali, dall'altro hanno portato a errori non forzati, chiarimenti imbarazzanti e scambi tesi con gli elettori prima dell'inizio ufficiale delle primarie il mese prossimo.

Questo ha anche compromesso uno degli argomenti centrali della sua campagna elettorale, ovvero la sua volontà di dare voce a cose che altri hanno paura di dire.

"Non c'è nessun salto mortale", ha detto ai giornalisti durante un incontro giovedì, dopo aver chiarito che "ovviamente" credeva che la Guerra Civile riguardasse la schiavitù. "Non sono mai stata una che fa i salti mortali. Dico delle verità dure, che piacciano o meno alla gente, e lascio che le cose vadano come devono andare".

Durante uno scambio di battute a Lebanon, nel New Hampshire, un elettore ha detto che la candidata "non è all'altezza" della "chiarezza morale" rispetto all'ex governatore del New Jersey Chris Christie.

"È un'occasione per riscattarsi dopo la vicenda della schiavitù di ieri sera", ha detto l'elettore. "Sarebbe in grado di dire categoricamente che non accetterà di essere il vicepresidente di Trump? Il motivo è che ho qui questa scheda e sto cercando di capire se scegliere lei o Chris Christie".

Haley non ha detto che non accetterebbe mai la carica di vicepresidente da Trump, ma ha ribadito che "non gioca per il secondo posto".

Le difficili domande degli elettori che Haley ha affrontato questa settimana sembrano essere tratte dalla sua storia o dalle critiche degli avversari. Sta anche affrontando altre domande sulla possibilità di graziare Trump o di essere il suo vicepresidente, stimolate dai commenti di Christie, DeSantis e altri.

"Quando cerchi di essere tutto per tutti, non sei niente per nessuno", ha scritto giovedì in un post sui social media l'imprenditore biotecnologico Vivek Ramaswamy, che è stato criticato per le sue posizioni politiche mutevoli. "Un perfetto burattino per l'establishment corrotto".

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha descritto le osservazioni iniziali di Haley sulle cause della guerra civile come una "incomprensibile insalata di parole" e ha detto che dimostra che la sua avversaria non è "pronta per la prima serata".

"Nel momento in cui si trova ad affrontare qualsiasi tipo di esame, tende a cedere", ha dichiarato giovedì ai giornalisti.

Anche i democratici hanno preso di mira i commenti della Haley. Il presidente Joe Biden ha scritto in un succinto post sui social media che la Guerra Civile riguardava la schiavitù. Il presidente del Comitato nazionale democratico Jaime Harrison, ex presidente del partito democratico della Carolina del Sud, si è detto "disgustato" dai commenti, aggiungendo che "questo è ciò che i neri della Carolina del Sud si aspettano da Nikki Haley, e ora il resto del Paese la sta vedendo per quello che è".

La campagna di Haley ha attribuito l'esame supplementare - da parte dei repubblicani e degli alleati di Joe Biden - come un risultato naturale della sua ascesa nei sondaggi.

"Tutti, da Joe Biden a Donald Trump, stanno attaccando Nikki per un motivo: è l'unica candidata con slancio", ha dichiarato in un comunicato la portavoce della campagna di Haley, Olivia Perez-Cubas. "Per mesi, Nikki ha parlato con ogni elettore e ha risposto a ogni domanda, e continuerà a farlo".

Un recente sondaggio CBS/YouGov ha rilevato che il 44% dei probabili elettori delle primarie del New Hampshire sostiene Trump, seguito dal 29% che sostiene Haley, dall'11% che sostiene DeSantis e dal 10% che voterebbe per l'ex Christie. La scorsa settimana, MAGA Inc, il super PAC che sostiene Trump, ha diffuso il suo primo spot contro Haley, incentrato sulla sua posizione in merito alla tassa sul gas del suo Stato quando era governatore.

Secondo un sondaggio nazionale del Wall Street Journal dell'inizio del mese, Haley è in vantaggio su Biden di 17 punti, 51% a 34%, mentre Trump ha superato Biden di soli 4 punti.

Non è chiaro come reagiranno gli elettori delle primarie repubblicane, se lo faranno. Teresa Frey, un'elettrice che ha visto Haley a Plymouth, nel New Hampshire, giovedì ha detto di aver pensato che la domanda sulla guerra civile fosse "casuale".

"L'ho sentita e ho pensato: "Perché è stata fatta questa domanda?", ha detto. "Era forse qualcuno che cercava di farla passare inosservata? So che lei... Mi sembra che non fosse ovviamente preparata per questo".

Christie, che ha affrontato gli appelli a ritirarsi per consolidare il voto dei non-Trump, ha dedicato diversi minuti del suo municipio di Epping, New Hampshire, giovedì, agli inciampi di Haley.

Christie ha detto che la Haley "non è disposta a offendere nessuno dicendo la verità", indicando le sue risposte alle domande se Trump sia adatto a diventare presidente.

Christie ha sostenuto che se Haley non è disposta a dire che la schiavitù ha causato la Guerra Civile "perché ha paura di offendere gli elettori in altre parti del Paese" e non è disposta a dire che Trump è inadatto alla carica perché "ha in mente di diventare vicepresidente o segretario di Stato", allora non sarà in grado di affrontare gli avversari stranieri, i membri dell'altro partito o "le forze del nostro stesso partito, che vogliono trascinare questo Paese sempre più a fondo nella rabbia, nella divisione e nello sfinimento".

La debacle della guerra civile è l'ultimo esempio di come i suoi rivali abbiano sfruttato uno dei suoi inciampi. DeSantis e altri si sono scagliati contro Haley il mese scorso dopo che lei aveva chiesto la verifica dell'identità sulle piattaforme di social media, che avrebbe eliminato gli account anonimi. Haley ha presto ritrattato la politica.

Per quanto riguarda l'aborto, Haley ha detto durante tutta la campagna che i repubblicani devono raggiungere una politica di "consenso" e ha avvertito che il suo partito deve essere onesto con gli elettori su quanto sarebbe difficile ottenere 60 voti al Senato per approvare un divieto federale. Ma durante un evento in Iowa il mese scorso ha detto che avrebbe firmato un divieto di aborto di sei settimane in South Carolina se fosse stata ancora governatore. Christie l'ha accusata di aver detto una cosa in Iowa e un'altra agli elettori del Granite State.

La domanda sulla guerra civile, alla quale Haley ha inizialmente risposto dicendo che la guerra riguardava "le libertà e ciò che le persone potevano o non potevano fare", ha messo in evidenza il suo passato di difesa della bandiera confederata e del diritto degli Stati a secedere dagli Stati Uniti durante la campagna elettorale per la carica di governatore nel 2010. In passato ha definito la Guerra Civile una battaglia tra "cambiamento" e "tradizione".

Per quanto riguarda il tema della razza, Haley ha cercato di trovare una via di mezzo tra il riconoscimento del razzismo nel suo Stato - e, man mano che il suo profilo cresceva, nel Paese - e la rappresentazione di un'America che ha superato la sua storia oscura. In campagna elettorale sottolinea che l'America "non è razzista" ma è "benedetta".

Haley, che è stata governatore della Carolina del Sud dal 2011 al 2017, è nota per aver chiesto la rimozione della bandiera confederata dalla sede dello Stato nei giorni successivi all'uccisione da parte di un suprematista bianco di nove fedeli in una chiesa di Charleston nel 2015. Ma quella decisione è arrivata dopo che lei aveva difeso la bandiera durante la sua candidatura a governatore nel 2014.

Ha fatto riferimento a quel momento mentre ripuliva la sua risposta sulle cause della guerra civile.

"Lo dico da meridionale, lo dico da governatore del Sud che ha rimosso la bandiera confederata dalla sede dello Stato e lo dico da americana orgogliosa di quanta strada abbiamo fatto", ha detto giovedì Haley.

Fonte: edition.cnn.com