- Hajrulla di Cottbus viene sospeso per due giorni.

La squadra di bassa classifica Energie Cottbus dovrà fare a meno di Romarjo Hajrulla per le prossime due partite di coppa a livello statale o nazionale. Il 25enne attaccante della Lusazia ha ricevuto un'espulsione durante la sconfitta per 1-3 in coppa contro il Werder Bremen lo scorso lunedì, e successivamente è stato squalificato dal comitato disciplinare della Federazione calcistica tedesca per gioco violento. both player and club have accepted the decision.

Hajrulla ha visto il cartellino rosso al 78° minuto dopo un tackle scivoloso sul portiere del Werder Bremen, Michael Zetterer, con la gamba tesa. Di conseguenza, mancherà sicuramente la partita di coppa statale di Energie al secondo turno. La squadra affronterà la squadra della lega regionale Babelsberg 03 nel weekend del 7/8 settembre. Si tratta di una rivincita della finale di coppa della scorsa stagione, vinta da Cottbus per 3-1 in casa.

