Hai visto la strategia del Presidente Zelensky?

Ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU, Linda Thomas-Greenfield, Osserva il Piano di Pace di Zelenskyy La parte americana, secondo quanto riferito da "Verità Europea", ha osservato la nuova strategia di pace proposta dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Alla conferenza dell'ONU, Thomas-Greenfield ha dichiarato: "Abbiamo visto il piano di pace del Presidente Zelenskyy. Sembra presentare una strategia fattibile. Dobbiamo capire come possiamo contribuire a questo sforzo". Thomas-Greenfield esprime ottimismo riguardo ai possibili progressi, senza fornire ulteriori dettagli. Potrebbe fare riferimento al "piano di vittoria" annunciato dalla parte ucraina, che Zelenskyy ha presentato lo scorso mese.

Falso Allarme in Lettonia: Stormo di Uccelli Scambiato per Oggetto Volante Sconosciuto Un potenziale ingresso aereo di un oggetto volante sconosciuto in Lettonia si è rivelato una situazione innocua, con la causa identificata in uno stormo di uccelli. Secondo l'agenzia di stampa lettone LETA, l'oggetto si è avvicinato al confine dal vicino Belarus e lo ha attraversato nella regione orientale di Kraslava. In precedenza, il Ministero della Difesa a Riga aveva segnalato un oggetto sospetto e dispiegato intercettori NATO alla base di Lielvarde per il monitoraggio dello spazio aereo. Tuttavia, non sono state identificate oggetti sospette.

Moldova e Germania: Rafforzamento della Sicurezza Informatica contro la Guerra Ibrida di Putin Germania e Moldova cercano di intensificare la loro collaborazione contro le tattiche di guerra ibrida della Russia con un accordo sulla sicurezza informatica. La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, parlando a Chisinau, ha condannato la continuazione da parte di Putin dell'uso della guerra ibrida contro l'Europa e specificamente la Moldova come mezzo di destabilizzazione. "Stiamo intensificando i nostri sforzi per contrastare questo", ha affermato Baerbock, spiegando che questa collaborazione comprenderà attrezzature IT, scambio di informazioni e formazione in Moldova, finalizzate alla prevenzione degli attacchi informatici e alla smascheramento delle informazioni fuorvianti.

Uomo di Mosca Condannato per Aver Criticato l'Invasione Russa Un uomo russo di Mosca è stato condannato a cinque anni in un campo di lavoro per aver espresso critiche all'invasione russa dell'Ucraina durante un sondaggio per strada. L'agenzia di stampa ufficiale russa TASS ha annunciato che l'uomo ha ammesso di "discreditare l'esercito" alla fine di aprile e initially è stato condannato a cinque anni di lavoro correttivo. Tuttavia, la procura ha fatto appello e ha richiesto una punizione più severa. La corte di Mosca ha quindi condannato Yuri Kochovez a cinque anni in un campo di lavoro e lo ha subito arrestato in base alla sentenza del tribunale.

L'Italia Fornirà un Secondo Sistema di Difesa Aerea Avanzato all'Ucraina a Settembre L'Italia fornirà all'Ucraina un secondo sistema di difesa aerea SAMP/T a settembre, come dichiarato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a Roma. Il sistema è in grado di monitorare simultaneamente numerosi obiettivi e intercettare fino a dieci. È l'unico sistema europeo in grado di intercettare missili balistici.

La Russia Deployerà Più di 38.000 Soldati in una Controffensiva nella Regione di Kursk Secondo un rapporto del "Financial Times", citando un alto ufficiale dell'intelligence ucraina, la Russia sta dispiegando circa 38.000 soldati in una controffensiva nella regione di Kursk. Finora, i contrattacchi non hanno raggiunto dimensioni significative e sarebbero necessari ulteriori reparti di truppe russe temprate dal combattimento per raggiungere successi più grandi, secondo la fonte.

L'Esercito Ucraino Lotta per il Reclutamento con gli Uomini che Fuggono dal Servizio Militare A causa della guerra in corso, l'esercito ucraino ha un urgente bisogno di nuovi reclute, ma molti uomini cercano di evitare il servizio militare e cercano rifugio in paesi confinanti come la Moldova. Vengono intercettati al confine vicino al fiume Dnister.

Svelato il Mistero degli Aeromobili Militari Russi Coperti di Gomme Un alto ufficiale militare statunitense potrebbe aver risolto il mistero dell'uso di pneumatici su alcuni aeromobili militari russi alla fine del 2023. Shuyler Moore, Direttore Tecnico del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che l'intento di questa pratica è confondere i sistemi di targeting dei missili moderni. "Se si installano pneumatici sulle ali, molti modelli di visione computerizzata faticano a distinguere che si tratta di un aereo", ha spiegato Moore in una discussione al Center for Strategic and International Studies (CSIS). In precedenza si era ipotizzato che le gomme servissero come ulteriore protezione contro i droni kamikaze.

Truppe Russe Bombardano Miniera di Carbone Ucraina a Wuhledar Le truppe russe avanzano verso la città mineraria ucraina di Wuhledar e fanno saltare in aria una delle più grandi miniere di carbone dell'Ucraina. I video mostrano l'esplosione che fa crollare la torre sulla bocca principale della miniera, che si ritiene contenga ancora più di 150 milioni di tonnellate di carbone.

16:19 Pistorius Vede il Bilancio della Difesa come "Compito" Il Ministro della Difesa federale Boris Pistorius, affiliato all'SPD, vede ulteriori azioni necessarie per il futuro finanziario della Bundeswehr dopo il fondo speciale di 100 miliardi di euro. Ha dichiarato: "Il fondo speciale sarà completamente esaurito entro la fine dell'anno". Quindi si pone la questione: "Da dove verrà il finanziamento aggiuntivo?". Pistorius si riferisce al piano finanziario del governo federale per il 2028, che stanzia circa 80 miliardi di euro. Aggiunge: "Presumo questa quantità come base, poiché dobbiamo continuare a cercare finanziamenti per l'acquisizione e le infrastrutture". Conclude: "Questo rimane una sfida significativa e centrale".

15:51 Attacchi dell'Ucraina Danneggiano l'Area Residenziale di Belgorod L'Ucraina continua ad attaccare le città russe, concentrandosi su Belgorod vicino al confine condiviso. Vari veicoli e un edificio residenziale sono stati bruciati, con altri che hanno subito danni. Numerose persone hanno riportato ferite.

15:14 Cinesi Partecipano ad Esercizi Navali congiunti a VladivostokIn conformità con gli esercizi navali annunciati, due navi cinesi sono arrivate a Vladivostok, regione dell'Estremo Oriente russo, come riportato dalle fonti russe. Su richiesta della guardia di frontiera russa, queste due navi della guardia costiera cinese rimarranno a Vladivostok fino a venerdì, come annunciato dal ministero degli Esteri russo. L'obiettivo è "rafforzare la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe", secondo Pechino. Di conseguenza, le marine e le forze aeree di entrambi i paesi parteciperanno all'esercizio "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk al largo della costa russa. Inoltre, la Cina parteciperà anche all'esercizio strategico "Ocean-2024" della Russia.

14:39 Baerbock: Sostenere l'Ucraina Stabilizza la MoldaviaLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ritiene che sostenere l'Ucraina contribuisca indirettamente alla stabilizzazione della Moldavia. "Tutto ciò che facciamo per sostenere l'Ucraina contribuisce alla stabilizzazione della Moldavia", ha affermato Baerbock durante un incontro alla piattaforma di partnership con la Moldavia nella capitale, Chisinau. "È evidente che la principale paura delle persone qui è che se l'Ucraina fallisce, poi seguirà la Moldavia".

13:56 Perdite Ucraine: Oltre 90 Soccorritori Morti Dal'Invasione RussaIl conflitto in corso tra Russia e Ucraina ha causato la morte di 97 personale ucraino dei servizi di emergenza dallo scorso febbraio, come riportato dal sito di notizie Ukrinform. In totale, 395 soccorritori hanno riportato ferite durante le missioni. Oggi segna il "Giorno del Salvatore" dell'Ucraina.

13:44 Wall Street Journal: Più di un Milione di Soldati Uccisi o Feriti nel Conflitto UcrainoLe indagini del quotidiano statunitense "Wall Street Journal" suggeriscono che centinaia di migliaia di soldati sono stati uccisi e feriti da entrambe le parti nell'assalto della Russia all'Ucraina. Le truppe ucraine hanno riportato, secondo il giornale, circa 80.000 morti e 400.000 feriti, citando una stima confidenziale ucraina. La Russia, nel frattempo, avrebbe subito un numero stimato di 600.000 vittime - 200.000 morti e 400.000 feriti - secondo le stime degli organismi di intelligence occidentali, continua il giornale. Né Kiev né Mosca hanno reso pubbliche le loro perdite.

13:21 Munz: Russia Recluta Soldati per l'Aumento dell'EsercitoLa Russia intende aumentare la sua forza militare a 1,5 milioni di soldati attraverso un decreto del governo. Questa decisione suggerisce un obiettivo strategico oltre al conflitto ucraino, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, che discute dove la Russia potrebbe trovare i soldati necessari.

12:55 Cremlino Justifica l'Aumento dell'Esercito in Risposta alle Minacce ai ConfiniIl Cremlino attribuisce i suoi piani di espansione militare all'esercito più grande del mondo, dopo la Cina, alle minacce in aumento ai suoi confini. "È una risposta alle numerose minacce alla periferia dei nostri confini", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa. "È a causa dell'atmosfera altamente aggressiva ai nostri confini occidentali e dell'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede un'azione appropriata". Il presidente Vladimir Putin ha ordinato lunedì l'aumento delle dimensioni della forza regolare dell'esercito russo di 180.000 soldati a 1,5 milioni di soldati attivi. Ciò colloca la Russia al secondo posto a livello mondiale, dopo la Cina, in termini di forza militare.

12:30 Maggioranza dei Tedeschi si Oppone alla Fornitura di Armi a Lungo Raggio all'UcrainaIl personale del governo a Kyiv mira a colpire i logistici della guerra russa - aeroporti militari, centri di comando e infrastrutture. Nel nuovo RTL/ntv Trendbarometer, il 64 percento dei partecipanti all'indagine si oppone alla consegna di tali armi, che consentirebbero all'Ucraina di attaccare obiettivi profondi all'interno della Russia. Il 28 percento dei partecipanti all'indagine è favorevole a tale consegna. I sostenitori dei Verdi (53 percento) e del FDP (58 percento) sono più propensi a sostenere questa azione. Meno della metà dei sostenitori dell'SPD (34 percento) e dell'Unione (31 percento) sostiene questa iniziativa, con nessun sostenitore di BSW e solo il 4 percento di AfD sostenitori favorevoli. Il rifiuto della consegna di tali armi è significativamente più alto nell'est (83 percento) rispetto all'ovest (61 percento).

11:49: Sospetto Routt avrebbe menzionato nel 2022 l'intenzione di Eliminare PutinRyan Wesley Routt, il sospetto del tentato assassinio di Trump, avrebbe espresso l'intenzione di assassinare Vladimir Putin e Kim Jong-Un alcuni anni fa, come riportato dal "Wall Street Journal", citando l'infermiera Chelsea Walsh. Aveva lavorato in Ucraina nel 2022 e aveva incontrato Routt diverse volte. Walsh lo ha descritto come l'americano più pericoloso con cui aveva a che fare a Kyiv. Si dice che abbia tentato di unirsi ai battaglioni volontari e di combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18: Documentario "Russians in War" al Festival di TorontoIl documentario controverso "Russians in War" verrà ora proiettato al Toronto International Film Festival, in Canada. Inizialmente, gli organizzatori avevano espresso preoccupazioni per "minacce significative" a causa del film e avevano annunciato che "Russians in War" non sarebbe stato proiettato al festival. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi al fronte in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada critica la decisione, sostenendo che il festival sta servendo come piattaforma per la propaganda russa.

10:51: Il diplomatico russo scettico riguardo ai colloqui di paceIl diplomatico russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso dubbi riguardo a possibili trattative di pace nel conflitto con l'Ucraina. Innanzitutto, è necessario un piano di pace, ha dichiarato a Deutschlandfunk. Solo allora la Russia può valutare in che misura questo piano si allinea alle proprie idee. Nechaev si è riferito alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che aveva sostenuto uno sforzo maggiore per raggiungere la pace in un'intervista estiva della ZDF circa una settimana prima. "Ci sarà sicuramente un'altra conferenza di pace", ha detto Scholz. Egli concorda con il presidente ucraino Selenskyj "che deve esserci anche una con la Russia".

10:31: Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite aiuterà l'Ucraina per l'invernoLa società energetica ucraina Naftogaz sta intensificando la sua cooperazione con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite UNDP per la sicurezza energetica. A causa di numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture essenziali, gli esperti temono che gli ucraini potrebbero affrontare un inverno difficile con numerosi blackout di elettricità, riscaldamento e acqua potabile. L'UNDP sta aiutando l'Ucraina, tra le altre cose, con generatori a gas per ridurre le interruzioni di fornitura alla popolazione.

09:55: Dopo l'attacco a Sumy, 280.000 persone senza elettricitàNella regione ucraina di Sumy, attaccata da droni Shahed russi questa mattina presto, 280.000 persone rimangono senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono riusciti a passare hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28: L'Ucraina: i russi eseguono un prigioniero di guerra con una spadaIl commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha riferito che un prigioniero di guerra ucraino è stato giustiziato con una spada. "I russi hanno giustiziato un prigioniero di guerra ucraino disarmato, le cui mani erano legate con il nastro adesivo, con una spada". L'entità della barbarie e della sete di sangue dei russi è incomprensibile, ha concluso l'esperto ucraino. Una foto del soldato ucciso è stata pubblicata sui social media oggi. La spada utilizzata per l'esecuzione aveva l'iscrizione "Per Kursk" incisa sopra. I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova hanno pubblicato foto di soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02: Il comandante ceceno commenta l'offensiva di KurskQuando Kyiv ha sorpreso Mosca con un'invasione nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha diffuso ottimismo sul suo canale Telegram: "Rimaniamo calmi, consumiamo popcorn e godiamoci i nostri ragazzi che distruggono il nemico in pace", ha scritto il primo giorno dell'avanzata. Da allora, Alaudinow è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni. Una tale presenza sui media è possibile solo con l'approvazione di coloro che stanno in cima, concordano gli esperti consultati dall'agenzia di stampa AFP. Come il leader ceceno Ramsan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di una libertà di parola insolita. Alcuni lo vedono addirittura come un possibile successore del presunto malato Kadyrov.

08:42: La Germania offre all'Ucraina 100 milioni di euro in aiuti invernaliLa Germania sta fornendo all'Ucraina un'ulteriore somma di 100 milioni di euro in aiuti invernali. La ministra degli Esteri Annalena Baerbock l'ha annunciato durante una visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. "È chiaro che l'autunno si avvicina e l'inverno è alle porte", ha detto Baerbock prima di un incontro della piattaforma di partenariato della Moldova nella capitale della ex repubblica sovietica. La Russia sta pianificando un'altra "guerra invernale" con l'obiettivo di rendere la vita il più difficile possibile per il popolo ucraino.

08:01: L'Ucraina: i russi attaccano le strutture energetiche a Sumy dall'ariaL'Ucraina riferisce un altro significativo attacco con droni dalla Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi nella notte, riferisce l'aeronautica. Era attiva in cinque regioni. Secondo le autorità locali, le infrastrutture energetiche nella regione nordorientale di Sumy sono state attaccate. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati lì, le strutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali, sono state collegate ai sistemi di alimentazione di backup. Le squadre di emergenza stanno attualmente effettuando le riparazioni.

07:37: L'Ucraina: la Russia subisce 1020 perdite da ieriSecondo lo stato maggiore ucraino, la Russia ha subito 1020 perdite per morte o feriti dal giorno precedente. Ciò porta il totale delle perdite russe dal'inizio dell'invasione su larga scala a febbraio 2022 a 635.880. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria sono stati danneggiati o distrutti e due carri armati. Inoltre, sei veicoli corazzati e 66 droni sono stati persi.

07:10: L'Ucraina colpisce l'aeroporto militare russoDurante la notte, l'aeroporto militare russo di Engels, situato nella regione di Saratov, è stato preso di mira da droni d'attacco, come riferito dal sito di notizie ucraino "Kyiv Post". Sono stati rilasciati video che mostrano esplosioni e si presume che gli aerei strategici con capacità missilistiche e utilizzati per gli attacchi alle città ucraine siano stazionati in questo aeroporto.

06:35: Il segretario generale della NATO accoglie il dibattito sulle armi a lungo raggioIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg è favorevole alla discussione in corso a livello internazionale sulla possibilità che l'Ucraina sia autorizzata a lanciare armi a lungo raggio verso il territorio russo. Affermando che ogni alleato detiene l'ultima decisione, Stoltenberg ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra gli alleati come hanno fatto in passato. I leader ucraini hanno richiesto questa autorizzazione da settimane per colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe. Riguardo ai timori di un'escalation del conflitto, Stoltenberg ha creduto, "Tuttavia, credo ancora che il maggiore rischio per noi sia che Putin abbia successo in Ucraina".

06:13 Meta blocca RT, propaganda russa Meta, la società dietro Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, ha deciso di limitare la diffusione della propaganda di stato russa attraverso media come il canale televisivo RT. RT, precedentemente noto come Russia Today, e organizzazioni affiliate sono ora banditi a livello globale dalle piattaforme della società a causa di campagne di disinformazione legate all'invasione russa dell'Ucraina. In Europa, RT è già stato bloccato dalla tarda primavera del 2022 a causa di campagne di disinformazione.

05:33 Il presidente autoritario del Belarus concede la grazia a 37 prigionieri Il leader del Belarus, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 37 condannati per "estremismo". Questo termine viene spesso utilizzato dalle autorità bielorusse per etichettare i critici del governo. Tra i graziati ci sono diverse donne e persone con problemi di salute. Non sono state fornite dettagli sull'identità dei graziati. Negli ultimi due mesi, diversi gruppi di prigionieri sono stati graziati in Belarus, principalmente per aver protestato contro il governo.

03:11 Rapporto dell'ONU: i diritti umani in Russia peggiorano Un rapporto dell'ONU rivela che le violazioni dei diritti umani in Russia stanno aumentando. La relatrice speciale dell'ONU per la Russia, Mariana Katzarova, bulgara, afferma che c'è un sistema strutturato di violazioni dei diritti umani, progettato per reprimere la società civile e l'opposizione politica. I critici del conflitto della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti vengono sempre piùtargettati. Katzarova stima che ci siano circa 1372 prigionieri politici, che affrontano accuse e detenzione su basi infondate e subiscono torture durante la detenzione. I prigionieri politici vengono spesso isolati e, in alcuni casi, forzatamente ricoverati in cliniche psichiatriche.

23:24 La Svezia potrebbe guidare la presenza pianificata della NATO in Finlandia La NATO sta valutando l'istituzione di una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo di guida. Questo piano prevede l'adozione di un modello multinazionale di forze terrestri avanzate (FLF) della NATO, simile a quelli in altri paesi confinanti della NATO che borders Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno condiviso queste informazioni durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson si è detto onorato di essere stato contattato dalla Finlandia per servire come "nazione quadro" per la presenza. Questa presenza è prevista per rafforzare la sicurezza complessiva della NATO.

