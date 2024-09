Hai vissuto una rottura, una separazione o un fallimento?

Il capo dell'Unione Merz dichiara le discussioni sull'immigrazione con il governo federale come infruttuose - "Era sempre il piano", afferma il cancelliere Scholz. È corretto? Un negoziatore della CDU evita di rispondere alla domanda su Lanz.

La tensione è salita nel tardo pomeriggio di martedì, portando l'Unione a lasciare la summit congiunta sull'immigrazione con il governo della coalizione. Il leader dell'Unione Friedrich Merz ne ha parlato in una conferenza stampa di martedì. La situazione sembra drasticamente diversa mercoledì mattina. Il cancelliere federale Olaf Scholz estende un invito per ulteriori discussioni sull'immigrazione con l'Unione. Il capo del gruppo parlamentare dell'Unione, Thorsten Frei, esprime anche il suo interesse a continuare i colloqui. Tuttavia, durante lo show televisivo Markus Lanz di mercoledì sera, Frei chiede concessioni dal governo della coalizione.

L'ex politico dei Verdi Jürgen Trittin nota, durante lo show, che le azioni dell'Unione ricordano una popolare citazione dell'ex politico dell'SPD Herbert Wehner: "Chi se ne va deve tornare alla fine". Markus Lanz riesce abilmente a convincere Thorsten Frei a concordare sul fatto che torneranno eventualmente, dopo molto sforzo e pazienza. Inizialmente, deve spiegare perché l'Unione se n'è andata in primo luogo. La spiegazione si rivela difficile per il politico della CDU.

Ci vuole del tempo a Frei per rispondere alla domanda elementare di Markus Lanz: "Avevamo pianificato di tornare alla fine?"

Frei avrebbe potuto rispondere a questa domanda con un semplice sì o no. Tuttavia, opta per un lungo discorso, che Lanz tenta di accorciare ripetendo la sua domanda. Frei menziona numerosi motivi, come la maggioranza dei tedeschi che sostiene una politica dell'immigrazione più dura, l'Unione che sostiene la coalizione in parlamento e l'obiettivo della summit sull'immigrazione di produrre risultati significativi. Descrive il loro incontro di una settimana fa e l'adozione successiva. Dopo un po', Frei finalmente rispecchia la domanda di Lanz: "Ci siamo alzati come tutti gli altri? Questo incontro era programmato dalle 3 alle 5 pm, e intorno alle 5 pm ci siamo resi conto di non avere un terreno comune che potesse fare da punto di partenza in questo formato. Abbiamo parlato per due ore nel tentativo di trovare punti in comune, ma l'offerta della coalizione a traffico luminoso non corrispondeva a ciò di cui avevamo parlato una settimana fa."

L'Unione persevera nella richiesta di misure estreme

Lasciami ricordare: l'Unione intende impedire ai migranti di paesi terzi di entrare in Austria, anche se chiedono asilo. Il governo riconosce potenziali problemi legali, con il ministro dell'Interno Faeser che suggerisce che la polizia federale dovrebbe esaminare se un altro paese dell'UE è responsabile della richiesta di protezione del rifugiato al confine in futuro. Questo potrebbe avvicinarsi alle richieste dell'Unione, sebbene l'Unione continui a insistere sulle sue misure più estreme. L'Unione non ha abbandonato le trattative, conferma Frei su Lanz. "Abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo deciso di fare una pausa."

Chi è questo "noi", chiede Lanz. Dopo un po', Frei chiarisce: i partecipanti dell'Unione. Quindi una separazione, come annunciato da Merz martedì? No, chiarisce Frei, è solo che l'incontro è finito e non c'è accordo, quindi se ne sono andati. Tuttavia, tutti se ne sono andati alla fine.

Ciò che Lanz vuole sapere è chi ha preso la decisione e se c'era un piano. No, risponde Frei, non c'era un piano, ma prima della summit hanno discusso delle condizioni in cui si sarebbero ritirati.

Lanz conclude che sembrava esserci una strategia, mentre Frei afferma che non c'era. Invece, hanno scoperto un documento di posizione che era stato distribuito dal ministro dell'Interno ai giornalisti, che dettagliava le loro proposte e le obiezioni dell'Unione.

"È solo una normale parte della politica", aggiunge Lanz.

Frei risponde: "Non è un accettabile fondamento per un compromesso. Ma non lo lasceremo impedire di parlare. Ecco perché abbiamo partecipato all'incontro anche se le condizioni non erano soddisfatte."

Continua: "Abbiamo interrotto i colloqui perché non è stato ottenuto nulla. Quindi, sono stati interrotti dopo tutto?"

"La percezione potrebbe essere diversa", osserva Lanz, un po' sorpreso.

"Rimaremo sempre aperti al dialogo"

La discussione potrebbe essere finita, ma poi Thorsten Frei rivela un dettaglio cruciale: "Come democratici, saremo sempre aperti al dialogo. E non c'è ancora nulla di definitivo. Tuttavia, abbiamo bisogno di una nuova base: dobbiamo trovare un terreno comune per produrre risultati condivisi."

Quindi ci saranno ulteriori discussioni sull'immigrazione alla fine? Lanz vuole confermare e chiede di nuovo: "Questi colloqui non sono stati interrotti; sono solo in pausa?"

E Frei risponde con affermazione: "Sì, dal nostro punto di vista. Siamo sempre aperti al dialogo. Ma abbiamo bisogno di una base per esso. Non torneremo sotto queste condizioni perché non faremo progressi. Entrambe le parti devono fare progressi l'una verso l'altra per ottenere miglioramenti fondamentali."

I prossimi passi dell'Unione sono al momento incerti. Dovremo aspettare il prossimo talk show per scoprirlo.

