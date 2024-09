- Hai capito riguardo al problema del diesel?

Ora tocca al tribunale: Quasi nove anni dopo lo scandalo Volkswagen (VW) sui motori diesel che ha fatto scalpore, l'ex CEO Martin Winterkorn dovrà affrontare un processo penale in un tribunale tedesco. Il 77enne è accusato di frode, manipolazione del mercato e falsa testimonianza. La lettura dell'atto d'accusa è prevista per le 11:00 al tribunale regionale di Braunschweig. Con un processo così tardivo, cosa si può ancora ottenere?

Nel 2015, lo scandalo del dieselgate, che coinvolgeva il truccaggio delle emissioni in milioni di veicoli VW, è stato smascherato dalle autorità ambientali statunitensi e dagli scienziati. Lo scandalo ha gettato VW nella sua peggiore crisi, con costi miliardari per le spese legali. Winterkorn si è dimesso e ha ammesso che il suo nome era legato allo scandalo del diesel, ma ha sostenuto di non essere personalmente responsabile. Ha diritto alla presunzione d'innocenza.

All'inizio del 2024, Winterkorn ha testimoniato come testimone in tribunale per la prima volta: "Considero queste accuse infondate", ha detto durante un processo civile da un miliardo di dollari da parte degli investitori VW presso il tribunale regionale superiore di Braunschweig. Winterkorn stava rispondendo a due casi di frode e manipolazione del mercato da parte dell'ufficio del procuratore di Braunschweig e accuse di falsa testimonianza da parte dei procuratori di Berlino.

Il tribunale regionale ha programmato circa 90 date di processo dall'inizio del 2024 al settembre 2025. Recenti rapporti sulla salute di Winterkorn hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di partecipare a ciascuna udienza in Bassa Sassonia, che richiede quasi un viaggio settimanale dalla Baviera.

Questo processo fornirà finalmente la chiarezza dettagliata che Winterkorn ha promesso nel suo video di scuse del 2015? "Nemmeno io ho risposte a tutte le domande ora", ha detto allora. Sembra improbabile che l'ex CEO abbia nuove intuizioni da condividere con la camera penale economica a Braunschweig.

Despite past fines, verdicts, and settlements regarding the diesel scandal, key details about Wolfsburg carmaker operations remain a mystery. The first major fraud trial against four other ex-VW managers and engineers also didn't yield significant insights after three years of proceedings. Winterkorn was originally slated for that trial in 2021, but his case was separated due to health reasons and is now being addressed.

